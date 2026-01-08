Gobierno de Puerto Rico anuncia segunda cumbre pro-estadidad en Washington D.C. en marzo

NUEVA YORK – La Administración de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anunció la celebración de una segunda cumbre pro-estadidad en Washington D.C. en marzo.

En un comunicado que también suscribió la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli, se informó que los eventos relacionados con la “ Segunda Cumbre de Igualdad y Estadidad” se realizarán entre el 3 al 5 de marzo.

“Esta cumbre demuestra el trabajo inquebrantable con la igualdad plena para los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico. La estadidad no es una aspiración abstracta: es un mandato democrático claro del pueblo y una prioridad de política pública de mi Administración”, declaró la primera mandataria.

Por su parte, Boffelli planteó que trabajarán con una “estrategia clara y coordinada” para educar sobre la estadidad como alternativa de estatus. “Desde PRFAA continuamos ejecutando la visión de la gobernadora con una estrategia clara y coordinada en la capital federal. Esta cumbre es una plataforma clave para educar, organizar y movilizar esfuerzos a favor de la igualdad y la estadidad, directamente donde se toman las decisiones más importantes”, resaltó la directora de PRFAA.

El comunicado identifica el evento como “el principal del gobierno de Puerto Rico para la abogacía y defensa de la estadidad en la capital federal, reuniendo a líderes electos, funcionarios federales, expertos en política pública, voluntarios y representantes de diversos sectores”.

Las funcionarias exhortaron a los interesados en participar en el encuentro a que se registren para recibir más información sobre la logística y organización a través del siguiente enlace: https://forms.gle/1pmrE3wo8XXhAKrv8

La serie de actividades responden a la Orden Ejecutiva OE-2025-007, que firmó González al inicio de su mandato. Básicamente, el decreto establece como política pública del gobierno de Puerto Rico que todas las agencias defenderán e implementarán el mandato a favor de la estadidad. La Administración González se sustenta en los resultados en respaldo a esa opción de estatus en los pasados cuatro plebiscitos criollos, es decir, 2012, 2017, 2020 y 2024.

La orden firmada el 17 de enero indica que todos los presidentes de EE.UU. han reconocido que “el estatus político debe resolverse mediante el ejercicio de la autodeterminación de los ciudadanos americanos de Puerto Rico”.

Añade que Puerto Rico ha ejercido ese derecho en cuatro plebiscitos durante los ultimos 12 años.

“Los ciudadanos americanos de Puerto Rico han votado mayoritaria y consistentemente en los plebiscitos de 2012,2017,2020 y 2024 en favor de la igualdad de deberes y derechos como ciudadanos americanos con la estadidad; y han rechazado el actual estatus territorial, la independencia total y la independencia en libre asociación. Ahora, corresponde al gobierno de Puerto Rico hacer valer ese reclamo democrático y electoral de los ciudadanos de la isla”, lee el escrito.

A través de la acción administrativa, la gobernadora mandata a las agencias del gobierno de Puerto Rico a asistir a eventos y convenciones nacionales que reunan a sus homólogos de los estados y de las organizaciones afines que se relacionen con los asuntos de las agendas estatales. El fin es “crear alianzas a nivel nacional con organizaciones que ayuden a visibilizar y educar sobre la condición territorial de Puerto Rico y para ampliar el apoyo a la estadidad”.

Por otro lado, la orden establece que cada agencia deberá preparar un informe sobre los programas federales disponibles dentro del ámbito de su desempeño y jurisdicción programática, “comparando el funcionamiento, financiamiento y disponibilidad de dicho programa en Puerto Rico y en los estados de la Unión”.

“Este informe deberá ser entregado a la gobernadora en un término de 60 días desde que comience la vigencia de esta orden ejecutiva”, especifica el texto.

El decreto dispone además que, para el 28 de febrero de cada año, cada agencia deberá entregar un informe a la gobernadora sobre las iniciativas y los esfuerzos tomados para

En la más reciente consulta, la estadidad obtuvo el 58.61% del favor del electorado, mientras que la libre asociación sumó 29.57% y la independencia, 11.82%. Los opositores a la estadidad y al Partido Nuevo Progresista (PNP) que lidera González no consideran los resultados una mayoría, entre otras cosas, por la cantidad de papeletas dejadas en blanco.

Las alternativas contenidas en el plebiscito se basaron en el contenido del “Puerto Rico Status Act” (Ley de Estatus de Puerto Rico), proyecto de ley que disponía para un plebiscito avalado por el Congreso entre las opciones no territoriales de estadidad, libre asociación o independencia.

La medida fue aprobada por la mayoría demócrata a finales del 2022 en el pleno de la Cámara de Representantes federal.

La primera cumbre por la estadidad se realizó en medio de críticas de la oposición que catalogaban el esfuerzo como un desperdicio de fondos públicos.

La oficina de PRFAA, por su parte, destacó como logros de la jornada la movilización de más de 200 voluntarios y líderes pro-estadidad que participaron en reuniones con personal del Congreso. PRFAA programó unas 60 con funcionarios federales. En los intercambios se abordaron otros temas, como salud y la reconstrucción poshuracanes en la isla.

El gasto de dinero público de la pasada cumbre fue de $7,598 dólares, según las cifras suministradas por PRFAA. Esa suma correspondería a los alimentos para el primer día de actividades.

Los favorecedores de esa opción de estatus tienen el reto de convencer, principalmente, a los republicanos -que son mayoría en el Congreso-, reacios a que Puerto Rico forme parte de la Unión, incluyendo al propio presidente Donald Trump. González, quien comulga con el Partido Republicano a nivel nacional, es aliada de Trump.

El debate se complica con las reservas del comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, quien insiste en que el Estado Libre Asociado (ELA), sistema de gobierno en la isla desde el 1952, sea incluido en cualquier consulta de estatus a nivel federal. Los opositores al ELA entiendan que es una opción territorial.

