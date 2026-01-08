La contraseña más utilizada por usuarios en 2025 y que debes olvidar

A pesar de las advertencias constantes de expertos y empresas tecnológicas, en 2025 se repitió un patrón preocupante: los usuarios continúan eligiendo contraseñas débiles y fáciles de adivinar.

Según confirmaron recientes informes de NordPass y Comparitech, compañías especializadas en ciberseguridad, y difundidos por la firma Eset, una clave muy conocida volvió a ubicarse en el primer lugar del ranking: “123456”.

Esta combinación, repetida en filtraciones de datos a nivel global, refleja un hábito que persiste pese al aumento de fraudes digitales.

El mismo reporte señaló que el 25% de las 1,000 contraseñas más comunes están formadas únicamente por números, una práctica que facilita el trabajo de los ciberdelincuentes. Aquí hay una lista, al menos de 50 claves, que jamás debes utilizar.

El riesgo del “123456” también alcanza a empresas y organizaciones

En el entorno corporativo, las contraseñas débiles también representan una amenaza constante: términos como “admin” o “12345678” aparecen de forma recurrente en bases de datos filtradas en múltiples países. Además de claves eficientes, te compartimos otros consejos para mantener tu empresa cibersegura.

Otro informe de Verizon, también citado por Eset, es contundente: el 70% de las filtraciones de datos en empresas están relacionadas con el uso de credenciales poco seguras.

Un caso emblemático ocurrió en octubre de 2025 en el museo Louvre, en París, cuando un acceso protegido con la contraseña “Louvre” permitió una intrusión que derivó en el robo de joyas valoradas en más de $100 millones de dólares.

5 consejos para crear una contraseña más segura

Especialistas recomiendan adoptar medidas básicas pero efectivas:

Longitud : utilizar al menos 12 caracteres

: utilizar al menos 12 caracteres Complejidad : combinar mayúsculas, minúsculas, números y símbolos

: combinar mayúsculas, minúsculas, números y símbolos Aleatoriedad : evitar nombres propios, fechas o secuencias previsibles

: evitar nombres propios, fechas o secuencias previsibles Diversidad : no repetir la misma contraseña en distintos servicios

: no repetir la misma contraseña en distintos servicios Refuerzo: usar gestores de contraseñas y activar la verificación en dos pasos

