Messi visitó el Spotify Camp Nou sin avisar al FC Barcelona

La imagen de Lionel Messi en el Spotify Camp Nou revolucionó este lunes el entorno del FC Barcelona. La sorpresa no fue únicamente su presencia, sino las circunstancias de su visita, que se habría producido sin previo aviso al club y en plena madrugada.

Según fuentes cercanas al futbolista consultadas por Mundo Deportivo, el ex ’10’ azulgrana accedió el domingo alrededor de la medianoche a las instalaciones del estadio sin contactar previamente al FC Barcelona para solicitar autorización.

La visita fue espontánea, aprovechando su estancia en la ciudad antes de viajar a Alicante para concentrarse con la selección de Argentina, que se instalará en un complejo deportivo de la zona antes de disputar un amistoso ante Angola este viernes.

La publicación de las fotos de Messi en su cuenta de Instagram tomó por sorpresa a los dirigentes culés. Casi dos horas después, el club ofreció una versión oficial en la que asegura que el personal de Limak, empresa responsable de las obras del estadio, informó a la institución tras la llegada del jugador, solicitando permiso para su ingreso. El FC Barcelona sostuvo que no existió inconveniente alguno en autorizar la visita y remarcó que Messi “siempre será más que bienvenido”.

Sin embargo, desde el entorno del argentino lo desmintieron. Aseguran que Messi no ingresó tras una petición canalizada por la constructora y que en ningún momento solicitó autorización previa al club, lo cual mantiene abierta la controversia sobre qué ocurrió exactamente.

Más allá de la discrepancia en las versiones, su entorno subraya un mensaje contundente: Messi desea regresar algún día al FC Barcelona para desempeñar un rol dentro de la institución, al considerar la entidad como su hogar futbolístico.

