Leyendas del FC Barcelona y Real Madrid jugarán en Los Ángeles en 2026

Los Ángeles acogerá en 2026 uno de los partidos más emblemáticos del fútbol mundial. El Clásico entre leyendas del Real Madrid y el FC Barcelona se disputará en el BMO Stadium

De acuerdo con información publicada por Los Angeles Times, el duelo se llevará a cabo en la Costa Oeste el próximo 22 de febrero de 2026.

El enfrentamiento llamado “The Legends Series LA” es organizado por House of Heroes, una plataforma creada por David Ferrer y Alkis Emenides.

Los organizadores declararon a LA Times que eligieron Los Ángeles como ciudad para albergar este partido para romper con la “hegemonía” de la Costa Este albergando la mayoría de los eventos deportivos.

“Somos angelinos en este punto (…) Los Ángeles es la ciudad del entretenimiento, una capital global de cultura y deporte. Aquí tienes que romper el ruido, y pensamos que para hacerlo necesitábamos algo tan grande como la ciudad”, explicó Ferrer.

El Clásico de Leyendas entre Real Madrid y FC Barcelona se jugó por última vez a finales de marzo en Puerto Rico. El conjunto merengue venció al máximo rival 4-3 en penales tras empatar a un gol.

El encuentro duró 40 minutos y se disputó ante 20,000 personas en el estadio Juan Ramón Loubriel en Bayamón.

Por parte del Real Madrid estuvieron leyendas como Íker Casillas, Steven McManaman, Fernando Sanz, Francisco Pavón y Savio Bartolini.

Del Barcelona, estuvieron Javier Saviola, Juan Pablo Sorín, Roberto Trashorras, Ludovic Giuly y Sergi Barjuan y Rivaldo.



Sigue leyendo:

· Real Madrid proyecta ingresos récord de $1,440 millones de dólares para esta temporada

· Joan Laporta se mantiene al ataque: “El Real Madrid representa el poder y el FC Barcelona, la libertad”

· Real Madrid lidera como el club que más camisetas vendió en 2025