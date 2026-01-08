Mamdani y Hochul anuncian cuidado infantil gratis para niños menores de 2 años

Las promesas del recién posesionado alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ya comenzaron a enrutarse por buen camino. Y este jueves, junto a la gobernadora, Kathy Hochul, quien se ha mostrado como su mejor social en la implementación de su agenda de gobierno, anunciaron el lanzamiento del programa 2-Care, que proporcionará servicios de cuidado infantil gratis para niños menores de 2 años.

Asimismo, los mandatarios revelaron que trabajarán en la edificación de nuevos programas de cuidado comunitario, mayor acceso a subsidios para que todos los niños de cuatro años en el estado de Nueva York tengan acceso a educación preescolar para el 2028.

Durante el anuncio, que tuvo lugar en una sede YMCA de Brooklyn, la mandataria estatal presentó el plan de cuidado infantil gratuito a niños menores de cinco años, una de las principales promesas de Mamdani, reafirmando que a pesar de sus diferencias, sobre ese asunto reman hacia el mismo lado.

“Hay algo en lo que todas las familias de Nueva York pueden estar de acuerdo: el costo del cuidado infantil es simplemente demasiado alto”, aseguró la Gobernadora, quien el año pasado prometió también buscar maneras para que más familias se quiten de encima el duro peso de costear guarderías para poder trabajar. “Me enorgullece asociarme con el Alcalde Mamdani y los líderes de todo el Estado para hacer esto realidad, transformando esa base en una hoja de ruta concreta que transformará las vidas de los padres trabajadores y los niños de todo nuestro estado”.

La mandataria estatal destacó que el estado cubrirá el costo total del programa durante los primeros dos años sin aumentar impuestos y aseveró que la educación preescolar será completamente accesible en todo Nueva York, plan que espera ayudar a casi 100,000 niños adicionales en servicios de cuidado infantil, que tiene como meta ser una realidad para todos los menos de 5 años en el 2030.

“Durante décadas, los gobernadores han prometido algún tipo de cuidado infantil, pero nunca lo han cumplido. Y estoy aquí para decir que la era de las promesas vacías termina con nosotros dos, aquí y ahora”, dijo Hochul, quien sigue mostrando su cooperación hacia la agenda de lucha por la asequibilidad de Mamdani.

La mandataria advirtió que desde que asumió el cargo ha ampliado el acceso a cuidado infantil asequible, con una inversión de $8,000 millones de dólares en la infraestructura de cuidado infantil.

El alcalde Mamdani calificó la movida como un triunfo de la visión que ha trazado para mejorar la vida de millones de neoyorquinos, muchos de ellos de bajos recursos que batallan para poder recibir servicios de cuidado infantil, con costos que oscilan entre los $18,600 y $26,000 dólares anuales.

Anuncian hoja de ruta para garantizar cuidado infantil gratis para menores de 5 en NYC. Foto Flickr Alcaldía de NYC

“En los últimos 14 meses, nació un movimiento para luchar por una ciudad donde todos los neoyorquinos pudieran permitirse una vida digna y todas las familias pudieran criar a sus hijos. Y hoy, la gobernadora Hochul y yo nos unimos a este movimiento al celebrar nuestro compromiso conjunto con el cuidado infantil universal”, dijo el burgomaestre, de 34 años.

“Esta victoria representa mucho más que un triunfo de la colaboración entre el gobierno municipal y estatal: es la prueba de que cuando los neoyorquinos se unen, podemos transformar la manera en que el gobierno atiende a las familias trabajadoras”, agregó el ex asambleísta estatal.

Michael Mulgrew, presidente de la Federación Unida de Maestros de Nueva York, aplaudió el anuncio y destacó que la Gobernadora y el Alcalde están dando prioridad a los niños y las familias neoyorquinas de bajos recursos que necesitan servicios de cuidado infantil universal.

“Apoyamos las propuestas de la Gobernadora y el Alcalde para ampliar la atención a niños de 2 años en la ciudad de Nueva York; para aumentar las plazas de preescolar (3K y PreK) donde son urgentemente necesarias y para invertir $1.200 millones de dólares adicionales en vales de cuidado infantil en todo el estado para ayudar a los padres a cubrir los costos”, dijo el líder de profesores. “

Christine Quinn, presidenta y directora ejecutiva de la organización Win, que provee vivienda y servicios de apoyo a familias desamparadas con niños, manifestó que los nuevos servicios que promoverán contribuirán también en la crisis de vivienda que enfrentan miles de neoyorquinos.

“El alto costo del cuidado infantil es un factor determinante en la crisis de la falta de vivienda familiar. Para las familias que viven en refugios, la falta de acceso al cuidado infantil es una barrera importante para acceder a una vivienda permanente y estable”, dijo la líder neoyorquina. “El liderazgo de la gobernadora Hochul y la inversión sin precedentes anunciada priorizan a las familias trabajadoras y sientan una base sólida para el cuidado infantil universal en todo el estado”.

Datos