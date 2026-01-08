Mamdani visita Jackson Heights: diversidad, el sello en nombramiento de funcionarios

Zohran Mamdani aseguró que será un alcalde para todos, y en su primera semana en el cargo ha respaldado su promesa, no solo haciendo presencia en diferentes puntos de la ciudad sino nombrando a funcionarios de su equipo de trabajo que representen a todas las comunidades de la Gran Manzana.

Y este miércoles hizo una parada en el popular vecindario de Jackson Heights, en Queens, considerado el barrio más diverso de la ciudad, para anunciar a Christine Clarke, reconocida defensora de inquilinos e inmigrantes como la nueva comisionada de la oficina de Derechos Humanos de la Gran Manzana.

Durante su visita a los residentes de Queens, que tuvo lugar en la plazoleta Diversity Plaza de la calle 73, donde se congregaron decenas de simpatizantes del nuevo mandatario, mayormente latinos y asiáticos, el burgomaestre reiteró el rol de la Ciudad para defender los derechos humanos de los neoyorquinos. También destacó la importancia de que su gobierno sea un reflejo de la diversidad que hay en los cinco condados.

“Recuerdo a nuestro mejor alcalde, Fiorello La Guardia cuando fundó el Comité de Unidad del Alcalde en 1944, su propósito era hacer de la Ciudad de Nueva York un lugar donde personas de todas las razas y religiones pudieran trabajar y vivir juntas en armonía, con respeto mutuo, y donde la democracia fuera una realidad”, dijo Mamdani, al referirse a esa oficina que desde 1962 se volvió la Comisión de Derechos Humanos. “La labor de defender los derechos humanos nunca ha sido tan importante como ahora y Christine Clarke ha sido una luchadora”.

Mamdani visitó Jackson Heights y anunció a la Comisionada de Derechos Humanos, Christine Clarke. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

El mandatario mencionó que la nueva comisionada que integrará su administración, que ya cuenta con decenas de funcionarios nombrados (muchos de ellos inmigrantes, mujeres, afroamericanos, latinos, asiáticos y blancos con experiencia en trabajo comunitario o administración municipal) trabajará de la mano de la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su.

“Ella (Clarke) ha dedicado su vida entera a luchar por los trabajadores, desde obreros de fábricas hasta pequeños empresarios e inmigrantes que echan raíces aquí”, agregó el jefe de la Ciudad.

La nueva funcionaria a cargo de una de las oficinas municipales a la que cada año acuden cientos de inmigrantes y trabajadores a quienes se les violan sus derechos, y quienes son víctima de discriminación por raza, género, orientación sexual o estatus migratorio, aseguró que continuará enfocada en defender a los trabajadores, a los pobres y a todos aquellos neoyorquinos que sufren discriminación en la vivienda y el empleo.

“Asumo este cargo con la profunda convicción de que la ciudad de Nueva York es un lugar donde finalmente todos podemos pertenecer y prosperar. Quiero hacer realidad esta visión de una gran ciudad que todos compartimos”, dijo Clarke.

Y a juzgar por las opiniones de neoyorquinos que se acercaron a saludar al mandatario de la Ciudad de Nueva York, de origen inmigrante y quien es el primer alcalde de origen musulmán, la conformación de su equipo de trabajo ha sido recibida con optimismo.

Mamdani visitó Jackson Heights. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Aunque todavía faltan muchos nombramientos por anunciarse, el común denominador entre residentes de Jackson Heights es que el nuevo burgomaestre está consolidando un grupo diverso.

Las mujeres tienen amplia representatividad, al igual que líderes vecinales de todas las razas, en un equipo en el que ha sabido combinar la juventud de varios funcionarios y su historial en trabajo con comunidades con la experiencia de asesores y comisionados que conocen de cerca la labor de gobierno.

“Lo que está haciendo este alcalde es de aplaudir. Aunque al principio tenía mis dudas porque creía que iba a nombrar a puros muchachos o amigos de izquierda como él, ha sabido poner a gente experta que incluso tiene ideas políticas diferentes. Ese balance me gusta“, aseguró el colombiano Carlos Peralta, quien no ocultó su emoción tras saludar al Alcalde. “Además de estar viniendo a nuestros barrios y siendo un alcalde cercano, me gusta mucho ver que nombró a la comisionada de Adams en el NYPD y a gente que ya conoce de cerca cómo es el trabajo”.

La dominicana Senobia Ortiz confesó que no ha escuchado mucho sobre los funcionarios que Mamdani ha nombrado pero dijo que le gustaría que el mandatario monte al autobus de su gobierno a más líderes de origen latino.

“La verdad no sé a quienes ha nombrado pero ojalá ponga en varios puestos a gente de nuestros barrios y a gente hispana que conozca de verdad cuáles son las necesidades que tenemos para que le lleguen a los oídos de Mamdani”, dijo la madre de familia. “De todos modos confiamos en él y su sonrisa me parece honesta”.

Mamdani visitó Jackson Heights. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Junto al nombramiento de la Comisionada de Derechos Humanos, este miércoles el Alcalde presentó a Simonia Brown como asesora principal de políticas y estrategia. La joven funcionaria será la encargada de trabajar con líderes y políticos del Estado para promover y lograr que se apruebe la agenda de asequibilidad del alcalde, por lo que su rol será trascendental

“El alcalde Mamdani ha dado voz a los neoyorquinos que se enfrentan a una creciente crisis del costo de vida y espero con interés trabajar junto a nuestros socios en Albany para implementar la agenda del alcalde en materia de asequibilidad y brindar un alivio real a las familias trabajadoras de Nueva York”, comentó la nueva funcionaria.

Expertos en política aplauden que el alcalde millennial, de 34 años, quien tiene poca experiencia en gestión, esté consolidando un equipo equilibrado en experiencias y a la vez diverso donde afirman que radica el eventual éxito de su mandato.

Dentro de la larga lista de nombramientos de funcionarios, destacan entre otros, el de la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, a quien el Alcalde le pidió seguir en el cargo para continuar con las estrategias policiales que han disminuido la criminalidad en la ciudad. Igualmente el del Primer Vicealcalde Dean Fuleihan, experto en política presupuestal y gestión municipal, de 74 años quien trabajó en el gobierno del exalcalde Bill de Blasio.

Y al otro lado del espectro, brillan la activista de vivienda Cea Weaver, a quien Mamdani nombró como directora de la Oficina de la Alcaldía para la Protección de los Inquilinos, una de las prioridades de su gobierno, y la líder comunal Tascha Van Auken, a quien eligió como Comisionada de la Oficina de Participación Ciudadana.

Muchos residentes de Queens se alegraron al ver a Mamdani en Jackson Heights. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Asimismo los nombramientos de los latinos Natalie Barros y Andrés Casas con amplia experiencia jurídica, quienes son dos de los tres nuevos jueces municipales anunciados.

Otros nombramientos destacados incluyen al profesor y ex superintendente escolar Kamar Samuels, quien es el Canciller de las escuelas y Ahmed Tigani, quien fue comisionado interino del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda bajo la administración de Adams, quien será el Comisionado de Edificios.

También Sam Levine, quien fue nombrado Comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador y Mitchell Katz, quien seguiría como presidente y director ejecutivo del sistema de salud pública de la Ciudad con el mando en NYC Health + Hospitals, cargo que tiene desde 2017.

Algunos nombramientos hechos por Mamdani: Experiencia y juventud