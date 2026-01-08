Mamdani visita Jackson Heights: diversidad, el sello en nombramiento de funcionarios
El alcalde de Nueva York fue recibido con mucha emoción en el vecindario de Queens, donde anunció a la nueva Comisionada de Derechos Humanos
Zohran Mamdani aseguró que será un alcalde para todos, y en su primera semana en el cargo ha respaldado su promesa, no solo haciendo presencia en diferentes puntos de la ciudad sino nombrando a funcionarios de su equipo de trabajo que representen a todas las comunidades de la Gran Manzana.
Y este miércoles hizo una parada en el popular vecindario de Jackson Heights, en Queens, considerado el barrio más diverso de la ciudad, para anunciar a Christine Clarke, reconocida defensora de inquilinos e inmigrantes como la nueva comisionada de la oficina de Derechos Humanos de la Gran Manzana.
Durante su visita a los residentes de Queens, que tuvo lugar en la plazoleta Diversity Plaza de la calle 73, donde se congregaron decenas de simpatizantes del nuevo mandatario, mayormente latinos y asiáticos, el burgomaestre reiteró el rol de la Ciudad para defender los derechos humanos de los neoyorquinos. También destacó la importancia de que su gobierno sea un reflejo de la diversidad que hay en los cinco condados.
“Recuerdo a nuestro mejor alcalde, Fiorello La Guardia cuando fundó el Comité de Unidad del Alcalde en 1944, su propósito era hacer de la Ciudad de Nueva York un lugar donde personas de todas las razas y religiones pudieran trabajar y vivir juntas en armonía, con respeto mutuo, y donde la democracia fuera una realidad”, dijo Mamdani, al referirse a esa oficina que desde 1962 se volvió la Comisión de Derechos Humanos. “La labor de defender los derechos humanos nunca ha sido tan importante como ahora y Christine Clarke ha sido una luchadora”.
El mandatario mencionó que la nueva comisionada que integrará su administración, que ya cuenta con decenas de funcionarios nombrados (muchos de ellos inmigrantes, mujeres, afroamericanos, latinos, asiáticos y blancos con experiencia en trabajo comunitario o administración municipal) trabajará de la mano de la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su.
“Ella (Clarke) ha dedicado su vida entera a luchar por los trabajadores, desde obreros de fábricas hasta pequeños empresarios e inmigrantes que echan raíces aquí”, agregó el jefe de la Ciudad.
La nueva funcionaria a cargo de una de las oficinas municipales a la que cada año acuden cientos de inmigrantes y trabajadores a quienes se les violan sus derechos, y quienes son víctima de discriminación por raza, género, orientación sexual o estatus migratorio, aseguró que continuará enfocada en defender a los trabajadores, a los pobres y a todos aquellos neoyorquinos que sufren discriminación en la vivienda y el empleo.
“Asumo este cargo con la profunda convicción de que la ciudad de Nueva York es un lugar donde finalmente todos podemos pertenecer y prosperar. Quiero hacer realidad esta visión de una gran ciudad que todos compartimos”, dijo Clarke.
Y a juzgar por las opiniones de neoyorquinos que se acercaron a saludar al mandatario de la Ciudad de Nueva York, de origen inmigrante y quien es el primer alcalde de origen musulmán, la conformación de su equipo de trabajo ha sido recibida con optimismo.
Aunque todavía faltan muchos nombramientos por anunciarse, el común denominador entre residentes de Jackson Heights es que el nuevo burgomaestre está consolidando un grupo diverso.
Las mujeres tienen amplia representatividad, al igual que líderes vecinales de todas las razas, en un equipo en el que ha sabido combinar la juventud de varios funcionarios y su historial en trabajo con comunidades con la experiencia de asesores y comisionados que conocen de cerca la labor de gobierno.
“Lo que está haciendo este alcalde es de aplaudir. Aunque al principio tenía mis dudas porque creía que iba a nombrar a puros muchachos o amigos de izquierda como él, ha sabido poner a gente experta que incluso tiene ideas políticas diferentes. Ese balance me gusta“, aseguró el colombiano Carlos Peralta, quien no ocultó su emoción tras saludar al Alcalde. “Además de estar viniendo a nuestros barrios y siendo un alcalde cercano, me gusta mucho ver que nombró a la comisionada de Adams en el NYPD y a gente que ya conoce de cerca cómo es el trabajo”.
La dominicana Senobia Ortiz confesó que no ha escuchado mucho sobre los funcionarios que Mamdani ha nombrado pero dijo que le gustaría que el mandatario monte al autobus de su gobierno a más líderes de origen latino.
“La verdad no sé a quienes ha nombrado pero ojalá ponga en varios puestos a gente de nuestros barrios y a gente hispana que conozca de verdad cuáles son las necesidades que tenemos para que le lleguen a los oídos de Mamdani”, dijo la madre de familia. “De todos modos confiamos en él y su sonrisa me parece honesta”.
Junto al nombramiento de la Comisionada de Derechos Humanos, este miércoles el Alcalde presentó a Simonia Brown como asesora principal de políticas y estrategia. La joven funcionaria será la encargada de trabajar con líderes y políticos del Estado para promover y lograr que se apruebe la agenda de asequibilidad del alcalde, por lo que su rol será trascendental
“El alcalde Mamdani ha dado voz a los neoyorquinos que se enfrentan a una creciente crisis del costo de vida y espero con interés trabajar junto a nuestros socios en Albany para implementar la agenda del alcalde en materia de asequibilidad y brindar un alivio real a las familias trabajadoras de Nueva York”, comentó la nueva funcionaria.
Expertos en política aplauden que el alcalde millennial, de 34 años, quien tiene poca experiencia en gestión, esté consolidando un equipo equilibrado en experiencias y a la vez diverso donde afirman que radica el eventual éxito de su mandato.
Dentro de la larga lista de nombramientos de funcionarios, destacan entre otros, el de la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, a quien el Alcalde le pidió seguir en el cargo para continuar con las estrategias policiales que han disminuido la criminalidad en la ciudad. Igualmente el del Primer Vicealcalde Dean Fuleihan, experto en política presupuestal y gestión municipal, de 74 años quien trabajó en el gobierno del exalcalde Bill de Blasio.
Y al otro lado del espectro, brillan la activista de vivienda Cea Weaver, a quien Mamdani nombró como directora de la Oficina de la Alcaldía para la Protección de los Inquilinos, una de las prioridades de su gobierno, y la líder comunal Tascha Van Auken, a quien eligió como Comisionada de la Oficina de Participación Ciudadana.
Asimismo los nombramientos de los latinos Natalie Barros y Andrés Casas con amplia experiencia jurídica, quienes son dos de los tres nuevos jueces municipales anunciados.
Otros nombramientos destacados incluyen al profesor y ex superintendente escolar Kamar Samuels, quien es el Canciller de las escuelas y Ahmed Tigani, quien fue comisionado interino del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda bajo la administración de Adams, quien será el Comisionado de Edificios.
También Sam Levine, quien fue nombrado Comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador y Mitchell Katz, quien seguiría como presidente y director ejecutivo del sistema de salud pública de la Ciudad con el mando en NYC Health + Hospitals, cargo que tiene desde 2017.
Algunos nombramientos hechos por Mamdani: Experiencia y juventud
- Simonia Brown: la experta en políticas y presupuestos de la Ciudad y el Estado de Nueva York fue nombrada como asesora principal de Políticas y Estrategia de la Ciudad para impulsar la agenda del alcalde en materia de asequibilidad. Brown fue directora asociada en la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Ciudad de Nueva York, donde supervisó los presupuestos del Departamento de Educación, las inversiones de la Ciudad en CUNY y las 59 Juntas Comunitarias.
- Christine Clarke: La reconocida defensora de los derechos de los neoyorquinos de bajos ingresos a través de la promoción de políticas públicas, quien ha colaborado con organizaciones locales para presentar demandas contra agencias gubernamentales y velado por derechos de las pequeñas empresas fue nombrada como Comisionada de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad.
- Elle Bisgaard-Church: la exjefa de gabinete de la Asamblea, quien jugó un rol fundamental en el triunfo del Alcalde tras ser su jefa de campaña, fue nombrada como Jefa de gabinete
- Dean Fuleihan: el experto en política presupuestal y gestión municipal, de 74 años quien trabajó en el gobierno del exalcalde Bill de Blasio, fue nombrado como Primer vicealcalde, y gracias a su historial de trabajo su llegada al gobierno de Mamdani es visto como un acierto que lo ayudará en su relativa falta de experiencia gestionando.
- Natalie Barros y Andrés Casas: los funcionarios de origen latino, quienes tienen amplia experiencia jurídica, fueron dos de los tres nuevos jueces municipales nombrados por Mamdani, quien destacó que los neoyorquinos merecen un sistema de justicia que garantice la rendición de cuentas, la seguridad y la equidad y el compromiso que ellos tienen con la imparcialidad fortalecerán los tribunales.
- Cea Weaver: La activista de vivienda y líder de organizaciones de defensa de los derechos de vivienda Housing Justice for All y New York State Tenant Bloc, quien fuera vital en la aprobación de las reformas a las leyes de vivienda de Nueva York, fue nombrada como directora de la Oficina de la Alcaldía para la Protección de los Inquilinos.
- Tascha Van Auken: La líder comunitaria, quien fue la encargada de organizar la movilización masiva de 100,000 voluntarios en la campaña de Mamdani por la Alcaldía será la directora de la nueva Oficina de Participación Ciudadana que busca servir d puente directo para oír a los neoyorquinos de a pie.
- Kamar Samuels: El superintendente escolar del Distrito 3 de Manhattan, y exdirector de escuelas, de origen caribeño, fue nombrado como el canciller de las Escuelas de la Gran Manzana, y tiene amplia experiencia en la lucha contra la inequidad.
- Ahmed Tigani: El comisionado interino del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda bajo la administración de Adams, quien también trabajó con el gobierno De Blasio en la Oficina de Asuntos Intergubernamentales como asesor de vivienda y desarrollo económico fue nombrado como el Comisionado de Edificios
- Jessica Tisch: La comisionada del NYPD de la administración Adams fue ratificada en el cargo por el alcalde Mamdani, quien no solo ha elogiado la labor que ha hecho en la lucha contra la criminalidad sino que le dio su respaldo absoluto para que la Uniformada continúe con la misma estrategia policial sin hacer cambios ni modificaciones.
- Sam Levine: El ex director de la Oficina de Protección al Consumidor en la FTC de la administración Biden fue nombrado como Comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, desde donde deberá luchar contra empresas que explotan a rabajadores y proteger a los consumidores y las pequeñas empresas.
- Mitchell Katz: El experto funcionario que ha estado en la administración del sistema de hospitales públicos NYC Health + Hospitals seguiría en el cargo una vez el sistema de hospitales públicos vote para aprobar la nominación de Mamdani
- Mike Flynn: El experto en planificación de transporte y exasesor asumirá el cargo de Comisionado del Departamento de Transporte que durante los cuatro años del gobierno Adams tenía el ex comisionado Ydanis Rodríguez, uno de los funcionarios latinos más reconocido que tuvo la anterior administración