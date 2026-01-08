Marco Rubio niega querer ser coach de Miami Dolphins tras despido de Mike McDaniel

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., salió a desmentir los rumores de que se iba a postular como entrenador en jefe de los Miami Dolphins.

Rubio destacó que suele no responder rumores, pero sintió la necesidad de aclarar sobre un supuesto interés de ser entrenador de los Dolphins tras el despido de Mike McDaniel.

“Normalmente no respondo a rumores en línea, pero siento la necesidad de hacerlo en este momento. No me presentaré como candidato para los puestos vacantes de entrenador en jefe y gerente general de los Miami Dolphins. Si bien nunca se sabe qué nos depara el futuro, ahora mismo debo centrarme en los acontecimientos mundiales y también en los valiosos archivos de los Estados Unidos de América”, dijo el secretario de Estado en X.

I do not normally respond to online rumors but feel the need to do so at this moment



I will not be a candidate for the currently vacant HC and GM positions with the Miami Dolphins.



While you never know what the future may bring right now my focus must remain on global events… — Marco Rubio (@marcorubio) January 8, 2026

Miami Dolphins despiden a Mike McDaniel como coach

Stephen Ross, propietario de los Miami Dolphins de la NFL, anunció este jueves el despido Mike McDaniel, luego de que no logró clasificar al equipo a los playoffs en esta campaña.

“Esta mañana informé a Mike McDaniel que ha sido relevado de sus funciones como entrenador principal. Quiero mucho a Mike y quiero agradecerle su arduo trabajo, su compromiso y la energía que aportó a nuestra organización”, afirmó el dueño del equipo.

McDaniel, quien acumuló campañas perdedoras en 2024 y 2025, fue el primer entrenador en jefe en los Dolphins en durar cuatro temporadas completas desde que Ross se convirtió en propietario mayoritario en el 2009.

El ‘coach’ se va con un acumulado de 35 triunfos y 33 derrotas en cuatro años, clasificó a Miami en dos ocasiones a los playoffs, en ambas su equipo fue eliminado en la ronda de comodines; en 2022 perdió ante los Buffalo Bills y en 2023 perdió contra los Kansas City Chiefs.

McDaniel es el sexto entrenador despedido al final de la fase regular de la temporada 2025 de la NFL.

Sigue leyendo:

Donald Trump apoya a John Harbaugh tras su despido de Baltimore Ravens: “Contrátenlo, es un ganador”

– Alarma en la NFL: Jordan Shipley lucha por su vida tras incendio en su rancho de Texas

– Jerry Jones quiere 4 títulos más antes del retiro: “Haremos cosas drásticas”