Donald Trump apoya a John Harbaugh tras su despido de Baltimore Ravens: “Contrátenlo, es un ganador”

La actualidad de la NFL no le es ajena al presidente Donald Trump. El pasado miércoles el mandatario salió a apoyar públicamente en redes sociales a John Harbaugh, quien fue despedido por Baltimore Ravens en las últimas horas.

A través de su red social, Truth Social, Trump aseguró que Harbaugh y su hermano eran dos ganadores que debían obtener un nuevo trabajo. “Contraten a John Harbaugh rápido. Él y su hermano son ganadores totales”, escribió.

President Trump weighs in on John Harbaugh. pic.twitter.com/lG5GFna9tv — Clay Travis (@ClayTravis) January 7, 2026

John Harbaugh y su relación con Donald Trump

La relación entre ambos data de julio de 2025, cuando John Harbaugh y su hermano Jim Harbaugh asistieron a la Casa Blanca en compañía de sus familiares para reunirse con Donald Trump.

Según los reportes, la visita no tuvo un motivo público específico. USA Today informó que la Casa Blanca invitó a la familia Harbaugh a reunirse con el presidente Donald Trump en el Ala Oeste.

Tras el encuentro, John dijo que cualquier oportunidad de conocer al presidente es “increíble” y le deseó éxito en su último mandato en Washington.

”Fue fantástico. Y les prometo que apoyo a nuestro presidente. Quiero que nuestro presidente tenga éxito, así como quiero que mi mariscal de campo tenga éxito y que mi equipo tenga éxito; fue una experiencia increíble”, declaró en su momento.

Despedido de John Harbaugh de Baltimore Ravens

La salida de John Harbaugh de Baltimore Ravens tras 18 temporadas se dio el pasado martes cuando la franquicia anunció “una de las decisiones más difíciles”: prescindir de sus servicios a pesar de que había firmado una extensión hasta 2028.

La salida de John se da por el rendimiento irregular de los Ravens esta temporada, quedándose fuera de los playoffs por primera vez desde 2021. Asimismo, Baltimore terminó 3–6 en el M&T Bank Stadium, el peor registro como local desde que existe la franquicia.

Antes del despido, Ravens se quedó fuera en la última semana al caer 26-24 ante Pittsburgh Steelers. Baltimore cerró la campaña con récord 8–9, insuficiente para clasificar a los playoffs.



Sigue leyendo:

· Alarma en la NFL: Jordan Shipley lucha por su vida tras incendio en su rancho de Texas

· Así quedaron los Playoffs de la NFL 2026: partidos, fechas, horarios y dónde ver

· NFL registra segundo mayor promedio de audiencia en más de 35 años