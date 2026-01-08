Miembro de red china es acusado de lavar decenas de millones del narcotráfico

Yan Lin, un ciudadano de 41 años residente en California, hizo su primera aparición judicial este jueves en Cincinnati, acusado de conspiración para lavar decenas de millones de dólares provenientes del tráfico de drogas, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

Lin está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y encubrimiento de lavado de dinero, delitos que podrían acarrearle hasta 20 años de prisión si es declarado culpable.

Según la acusación formal, Lin supuestamente colaboró entre marzo de 2022 y octubre de 2024 con narcotraficantes con base en México para transferir enormes sumas obtenidas de la venta de fentanilo, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos.

“Lin organizó que sus cómplices entregaran grandes cantidades de dinero en efectivo a terceros que compraron productos electrónicos que luego eran enviados a cómplices en Hong Kong, China y otros lugares”, detalló el DOJ.

De acuerdo con la agencia federel, un libro de contabilidad de Lin, que registró solo parte de sus operaciones en 2024, totalizó aproximadamente $27.4 millones de dólares en efectivo entregado en distintos puntos de Estados Unidos.

Tras la confirmación de recepción de las grandes cantidades, los narcotraficantes recibían su pago en México mediante una “transacción espejo”, menos una comisión.

Redes chinas de lavado de dinero

“Como se alega en la acusación formal, el acusado blanqueó decenas de millones de dólares provenientes del narcotráfico desde Estados Unidos a través de China, lo que permitió un flujo continuo de drogas peligrosas a nuestro país desde México”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del DOJ.

Y añadió: “Desmantelar las redes chinas de lavado de dinero que apoyan a las organizaciones del narcotráfico es fundamental para lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales”.

El caso está siendo investigado por la Oficina de HSI en Cincinnati, la División de Investigaciones Criminales del IRS, la DEA en varias ciudades, el FBI en Cincinnati y la Unidad Regional de Narcóticos de la Oficina del Sheriff del Condado de Hamilton, entre otras agencias.

La subdirectora adjunta interina Mingda Hang y la abogada litigante Elizabeth Rabe, junto al fiscal federal adjunto David Dornette, están a cargo del procesamiento del caso.

Sigue leyendo: