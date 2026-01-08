Lavado de dinero en TD Bank: ex empleado latino se declara culpable en Nueva York

Wilfredo Aquino, ex empleado de TD Bank N.A. con sede en Nueva York, se declaró culpable de facilitar el movimiento de cientos de millones de dólares a través de cuentas bancarias para una red de lavado de dinero.

Aquino, de 47 años y residente de Nueva York, se declaró culpable de conspiración para lavar instrumentos monetarios. Está previsto que sea sentenciado el 12 de mayo. Enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de $500,000 dólares o el doble de la cantidad involucrada en el delito, lo que sea mayor.

“El acusado aprovechó su posición en TD Bank y facilitó la actividad delictiva de una red de lavado de dinero que movió cientos de millones de dólares a través de las cuentas del banco”, dijo en un comunicado A. Tysen Duva, Fiscal General Adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia (DOJ).

“Durante el esquema ilícito, el acusado eludió los requisitos de información para ocultar la identidad del líder de la red de lavado de dinero. La División Penal está plenamente comprometida con la erradicación de las redes de lavado de dinero y sus facilitadores que explotan la seguridad y la estabilidad del sistema bancario de nuestro país”, agregó el fiscal.

“Aquino ayudó a delincuentes a lavar dinero desde dentro de TD Bank”, afirmó Philip Lamparellom Asesor Principal de la División de Procesamientos Penales y Especiales de la Fiscalía Federal de Distrito de Nueva Jersey. “Los empleados bancarios son la primera línea de defensa contra el lavado de dinero, el fraude y otros delitos financieros. Cuando los empleados bancarios ignoran sus obligaciones y, en cambio, utilizan sus puestos para cometer delitos y enriquecerse, no dudaremos en exigirles responsabilidades”.

Según los documentos judiciales, desde 2019 hasta febrero de 2021 Aquino, entonces subgerente de una sucursal de TD Bank, aprovechó su posición para facilitar el movimiento de cientos de millones de dólares a través de cuentas de TD Bank para una red de lavado de dinero. Durante ese tiempo, el líder de la red, Da Ying Sze, también conocido como David, y sus cómplices -apodados colectivamente como “la Red de David“- movieron aproximadamente $474 millones de dólares a través de cuentas de TD Bank, depositando efectivo en sucursales en Nueva York, Nueva Jersey y otros lugares. En febrero de 2022 David se declaró culpable de coordinar una conspiración de lavado de dinero por $653 millones, operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y sobornar a empleados bancarios en relación con transacciones financieras.

Si bien “la Red de David” utilizó varias sucursales de TD Bank para llevar a cabo sus actividades de lavado de dinero, la mayor cantidad se procesó a través de la sucursal dónde trabajaba Aquino en Midtown Manhattan. Nadie más procesó transacciones para ellos allí, excepto el acusado.

Durante el transcurso del esquema de lavado de dinero, Aquino procesó aproximadamente 1,680 cheques bancarios oficiales para la Red de David, por un total de más de $92 millones de dólares. A cambio aceptó numerosas tarjetas de regalo de tiendas minoristas por un valor total de más de $11,000 dólares a cambio de su colaboración en este esquema.

Casi todos estos cheques bancarios se financiaron con un depósito en efectivo correspondiente superior a $10,000 dólares, lo que activó la obligación legal de TD Bank de presentar un informe de transacción de divisas (CTR). Aunque Aquino sabía que David estaba realizando estos depósitos en efectivo, nunca lo identificó como el “ordenante” en el CTR. Aquino también sabía que TD Bank había cerrado otras cuentas vinculadas a David por actividad sospechosa; un colega incluso le advirtió que esa actividad “parecía lavado de dinero”.

Toronto-Dominion Bank (TD Bank) es una corporación multinacional canadiense de servicios bancarios y financieros con sede en Toronto.