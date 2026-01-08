¿Tu estado grava el Seguro Social en 2026? Lista completa de los 9 estados que sí

En 2026, nueve estados continuarán gravando los beneficios del Seguro Social, un dato que podría impactar significativamente tu jubilación. Con las tasas variando y un cambio notable en West Virginia, la planificación financiera se vuelve esencial para miles de beneficiarios, ya que implica miles de dólares que serían retenidos por el gobierno y que, de otra manera podrías utilizar para tu gasto habitual.

Por ello, conocer en qué estados se aplican estos impuestos podría costarte miles de dólares adicionales en impuestos. En cambio, en el resto del país (41 estados y Washington DC) no se gravan estos beneficios federales, permitiendo un ahorro significativo para tus finanzas.

El caso más interesante es el anuncio de West Virginia que eliminó el impuesto estatal al Seguro Social para que sean solo nueve los estados que mantienen gravámenes (parciales o totales) sobre estos beneficios esenciales.

Los 9 estados que gravan el Seguro Social en 2026

Estos son los estados que todavía gravan total o parcialmente los beneficios del Seguro Social:

Colorado – Parcial – Deducción completa para personas mayores de 65 años; limitado para menores Connecticut – Parcial – Exento para las personas que tienen un Ingreso Bruto Ajustado (AGI en inglés) menor a $75,000 (solteros), $100,000 (casados) Kansas – Parcial – Exento hasta $75,000 (solteros), $100,000 (casados) Minnesota – Parcial – Tasa 5.35-9.85%, aunque exento bajo ciertos niveles de ingreso Montana – Parcial – Deducción de $5,500 (individual), $11,000 (casados) Nuevo Mexico – Parcial – Exento hasta $8,000 (individual), $16,000 (casados) Rhode Island – Parcial – Deducción de $15,000 (individual), $20,000 (casados) Utah – Parcial – Tasa 4.85%, deducción limitada Vermont – Parcial – Exento si el AGI es menor a $50,000 (individual), $65,000 (casados)

Los 41 estados que no gravan el apoyo por el Seguro Social

La gran mayoría de estados no gravan estos beneficios federales. Algunos datos destacados incluyen:

California, Florida, Texas, Nevada – 0% impuesto estatal al Seguro Social

– 0% impuesto estatal al Seguro Social Nueva York – Completamente exento desde 2011

– Completamente exento desde 2011 Illinois – Exento desde 2019

– Exento desde 2019 Pennsylvania – Nunca ha gravado el Seguro Social

– Nunca ha gravado el Seguro Social West Virginia – Eliminó el impuesto completamente en 2026

Detalles Completos por Estado + Límites de Ingreso

Colorado

Ofrece deducción completa para residentes mayores de 65 años. Para menores de 65 está limitado al 50% de beneficios o $24,000 (lo que sea menor).

Connecticut

Exención total si el AGI es menor a $75,000 (solteros) o $100,000 (casados). Tasa máxima del 6.99% sobre la porción gravada.

Kansas

Exención completa para beneficiarios de Social Security si el AGI es menor a $75,000 (solteros) o $100,000 (casados). Tasa estatal del 5.7%.

Minnesota

Tasa de impuesto estatal del 5.35% al 9.85%. Exenciones para ingresos bajos, pero la mayoría de jubilados de ingresos medios pagan sobre una porción de sus beneficios.

Montana

Deducción máxima de $5,500 (individual) u $11,000 (casados de hasta 65 años). Cualquier cantidad superior es gravada a tasas estatales del 4.7 al 5.65%.

Nuevo Mexico

Exención hasta $8,000 (individual) o $16,000 (casados). Tasa estatal del 4.9% sobre la porción gravada.

Rhode Island

Deducción de $15,000 (individual) o $20,000 (casados). Tasa máxima del 5.99%.

Utah

Tasa plana del 4.85%. Deducción limitada basada en ingresos, pero el Seguro Social es gravable en general.

Vermont

Exención completa si AGI es menor a $50,000 (individual) o $65,000 (casados). Tasa del 3.35 al 8.75% sobre exceso.

Elige correctamente el lugar para retirarte

Con estos datos, cobra importancia planificar temas adicionales relacionados a un futuro retiro como elegir el lugar más favorable para recibir a personas beneficiarias del seguro social o bien que tengan servicios de salud robustos y asequibles.

Por ello, mudarte puede ser una buena alternativa justo antes de convertirte en beneficiario o bien si deseas ahorrar en impuestos, respecto al lugar donde vivas actualmente:

¿Puedo mudarme para evitar impuestos al Seguro Social?

Sí, absolutamente. Sobre todo cuando 41 estados no gravan estos beneficios. Las opciones más atractivas son en estados como: Florida, Texas, Nevada, Tennessee, Wyoming, Dakota del Sur o Alaska, donde está completamente exento el impuesto estatal sobre Seguro Social ni el Social Security ni otros impuestos (income tax estatales), como el impuesto sobre la renta o sobre las ganancias.

¿Cómo afecta vivir en uno de esto nueve estados a mi declaración federal?

El Seguro Social puede gravarse federalmente (hasta 85% de los beneficios) si tus ingresos combinados superan $25,000 (solteros) o $32,000 (casados). Los impuestos estatales son adicionales y se suman a tu carga fiscal total.

Al momento de elegir el lugar para vivir en tu retiro no solo implica temas como el clima, la cercanía con la familia o la abundancia de lugares para jugar golf, incorporar factores fiscales puede significar miles de dólares al año en tu bolsillo. Verifica si hay impuestos en tu estado actual y considera seriamente opciones de reubicación. Los beneficios por el Seguro Social deberían ser sagrados, por lo que para impuestos estatales innecesarios puede generarte una pérdida importante año tras año.

