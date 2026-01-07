20 deducciones fiscales para 2026: Guía completa de ahorro con la nueva Ley OBBBA

La temporada de impuestos 2026 llega con cambios muy importantes. Tras la aprobación de la Ley ‘One Big Beautiful Bill Act’, las reglas del juego han cambiado. Si sigues reclamando solo la deducción estándar por inercia, podrías estar perdiendo miles de dólares.

Los cambios fiscales significativos que se aplicarán a partir de este año pueden generar ahorros sustanciales para maestros y trabajadores autónomos, así como aumentos en el límite SALT hasta beneficios olvidados para maestros y trabajadores independientes.

Aquí tienes la lista definitiva de las 20 deducciones que debes revisar para transformarán tu declaración y maximizarán tu retorno:

Impuestos estatales y vivienda

Deducción de Impuestos Estatales y Locales (SALT): Puedes deducir impuestos sobre la renta estatal O impuestos sobre las ventas (ideal para estados sin income tax como Texas o Florida). Novedad 2026: El límite ha subido temporalmente a $40,000 Impuestos a la propiedad: Deducible tanto para tu residencia principal como para propiedades vacacionales, sujeto al límite SALT Intereses hipotecarios: Deducible sobre deudas de hasta $750,000 para viviendas compradas después de 2017. Es una de las deducciones más potentes para propietarios Trabajo en casa (Home Office): Exclusiva para trabajadores independientes (no empleados remotos W-2). Puedes deducir $5 por pie cuadrado (hasta 300 pies) o gastos reales prorrateados. Gastos de mudanza (solo militares): Si eres integrante activo de las fuerzas armadas y te mudas por una orden militar (PCS), tus gastos no reembolsados son 100% deducibles Pérdidas por casos fortuitos y robo: Deducible solo si la pérdida ocurre en una zona de desastre declarada federalmente (como huracanes o incendios forestales)

Salud y Bienestar

7. Gastos médicos y dentales: Puedes deducir lo que pagues de tu bolsillo (lentes, terapias, cirugías), siempre que el total supera el 7.5% de tu ingreso bruto ajustado (AGI)

8. Primas de seguro médico (autoempleados): Si trabajas por cuenta propia, puedes deducir el 100% de tus primas de seguro médico, dental y de cuidados a largo plazo. Esto reduce directamente tu AGI

9. Contribuciones a cuentas HSA: El dinero que depositas en una Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA) es 100% deducible. Límites 2025: $4,300 (individual) y $8,550 (familiar)

Educación, familia y otros

10. Intereses de préstamos estudiantiles: Deduce hasta $2,500 de intereses pagados. No necesitas detallar deducciones para reclamar este beneficio.

11. Gastos de educadores: Los maestros (K-12) pueden deducir hasta $300 por materiales de aula comprados de su bolsillo.

12. Pensión alimenticia (Alimony): Solo deducible para el pagador si el divorcio se finalizó antes del 31 de diciembre de 2018.

13. Donaciones caritativas: Deducible si detallas gastos. Las donaciones en efectivo suelen estar limitadas al 60% de tu AGI.

14. Pérdidas de Juego: ¿Mala racha en Las Vegas? Puedes deducir pérdidas de apuestas hasta el monto de tus ganancias reportadas.

15. Pago de jurado (Jury Duty): Si tu empleador te siguió pagando pero te exigió entregarle el cheque de la corte, puedes deducir ese monto entregado de tus ingresos.

Jubilación y autoempleo

16. Deducción IRA tradicional: Tus contribuciones a una cuenta de retiro tradicional pueden ser deducibles, sujeto a límites de ingresos si tienes plan de retiro en el trabajo

17. Planes SEP, SIMPLE y 401(k) solo: Los dueños de negocios pueden deducir contribuciones significativas a estos planes de retiro especializados

18. Gastos comerciales (autoempleados): Publicidad, suministros, licencias, equipo… cualquier gasto “ordinario y necesario” para tu negocio es deducible en el Anexo C

19. Deducción de Ingreso Comercial Calificado (QBI): Permite a muchos propietarios únicos y dueños de S-Corps deducir hasta el 20% de sus ingresos netos comerciales

20. Deducción de impuesto de autoempleo: Tienes que pagar el 15.3% de impuestos de FICA, pero el IRS te permite deducir el 50% de ese impuesto en tu formulario 1040

Preguntas que debes considerar al momento de calcular tus deducciones

¿Necesito recibos para todas estas 20 deducciones?

Generalmente sí, especialmente si detallas gastos (itemize). Sin embargo, algunas como la deducción estándar o el método simplificado de Home Office no requieren recibos de gastos específicos.

¿Qué pasa si no tengo suficientes gastos para detallar?

Si la suma de tus gastos detallados es menor a la Deducción Estándar ($15,750 para solteros en 2026), es mejor optar por esta alternativa. No pierdas tiempo buscando recibos viejos si no superas ese umbral.

