Advierten a los neoyorquinos tener cuidado al buscar servicios de salud en ‘spas’ sin licencia

El Departamento de Estado de Nueva York lanzó una advertencia a los consumidores a tomar precauciones al buscar los servicios de salud en los ‘spas’ que operan sin licencia.

Tras la primera fase de una investigación, realizada por varios entes estatales, detectaron negocios fraudulentos de mejora de la apariencia física que ofrecen procedimientos médicos, incluyendo inyecciones de Botox, rellenos e infusiones intravenosas.

“Los consumidores deben ser conscientes de los peligros cuando los procedimientos médicos, incluidos los procedimientos médicos cosméticos, son realizados por personas sin la licencia correspondiente. El personal sin licencia o no cualificado, las agujas sucias, el bótox y los rellenos vencidos o falsificados, y las condiciones insalubres pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte”, expresó en un comunicado el Secretario de Estado, Walter T. Mosley.

Productos caducados y falsificados

Durante las inspecciones, los investigadores observaron en los diversos establecimientos productos caducados y presuntamente falsificados, así como la presencia de sustancias controladas, como fentanilo, xilocaína y propofol.

Además, descubrieron contenedores de objetos punzantes con agujas usadas, agujas nuevas sin abrir y dispositivos médicos para procedimientos como liposucción láser, aumento de glúteos, centrifugación, láseres cutáneos no ablativos, crioterapia y eliminación de tatuajes con láser.

En total, se han inspeccionado 223 negocios en todo el estado de Nueva York. De los locales revisados, 87 fueron citados por posibles infracciones relacionadas, entre otras cuestiones, con el ejercicio ilegal de la medicina.

La mayoría de las inspecciones aún están pendientes de audiencia y resolución, pero los resultados tras varias inspecciones han abarcado desde multas monetarias hasta suspensiones o revocaciones de licencias.

Con base en los resultados de las inspecciones del Departamento y los informes de lesiones sufridas por clientes de spas médicos que recibieron inyecciones de medicamentos falsificados por personas sin licencia, como reacciones alérgicas, quemaduras, visión doble e intoxicaciones, las Divisiones de Licencias y Protección al Consumidor del Departamento están brindando orientación a los consumidores para garantizar que reciban atención segura de un profesional con licencia.

Consejo para el consumidor

Incluso un procedimiento “no invasivo” puede ser un procedimiento médico que requiera una licencia profesional. Antes de recibir cualquier tratamiento, visite el sitio web del Departamento de Estado para conocer la licencia profesional requerida y pregunte a su proveedor si posee dicha licencia.