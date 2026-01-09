Alessandra Rosaldo se sincera sobre el rol de la maternidad: “No es para todas las mujeres”

Alessandra Rosaldo tiene una relación estable desde hace varios años con el humorista Eugenio Derbez, y esta vez habló sobre su rol en la maternidad, ya que se convirtió en madre después de los 40 años, siendo la única hija que tienen en común. Durante una conversación en el pódcast “Entre hermanas”, compartió su perspectiva sobre esta responsabilidad.

La pareja sentimental de Eugenio mencionó que respeta a todas aquellas mujeres que, de una manera madura, deciden no quedar embarazadas, ya que, desde su experiencia, considera que no es nada sencillo y no todas están preparadas para asumir esa responsabilidad. Agregó que, sin duda, la vida de una madre cambia de forma inesperada que solamente se comprende cuando se vive.

“Yo admiro mucho la decisión consciente de no ser mamás, porque efectivamente, la maternidad no es para todas las mujeres, es un torbellino, maravilloso, pero también te sacude de una manera que no lo imaginarías”, explicó.

Fue durante la primera temporada de “De viaje con los Derbez” donde demostró la manera en que asume la maternidad, y tras los comentarios que recibe a través de las redes sociales, está consciente de que muchas de las cualidades que ven son negativas, dado que ella se traslada a las peores cosas que podrían ocurrir, razón por la cual ha sido juzgada.

“En las redes sociales me perciben histérica, neurótica, y a veces sí, es mi personalidad; si soy aprehensiva, si tengo esta tendencia a irme al peor escenario, a la tragedia, si soy de personalidad catastrófica”, añadió.

Rosaldo comentó sobre la manera en que influye la edad cuando una mujer se convierte en madre, ya que ella lo hizo después de los 40 años, y considera que, a su edad, muchas ya están enfocadas en otros factores que, cuando una mujer es más joven. Aunque, igualmente, mencionó que eso no es impedimento para estar pendiente de todo lo que hace su pequeña hija adolescente.

“Creo que las que somos mamás a una edad mayor, somos unas mamás que, a diferencia de las mamás jóvenes, sí siento que son más inconscientes en algunas cosas y están enfocadas en diferentes aspectos. Yo fui mamá casi a los 43; obviamente, a esa edad, sí siento que, por mi personalidad y por la edad en la que me convertí en mamá, si estoy alerta de todo, consciente, con el radar a mil”, contó.

