¡Atención! Suben los precios del ‘trámite rápido’ de Inmigración: Aquí te decimos cuánto y desde cuándo

Si estás en medio de un proceso migratorio o piensas solicitar una visa de trabajo pronto, saca tu agenda y anota esta fecha: 1 de marzo de 2026. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) acaba notificar que subirán los costos del famosoPremium Processing, conocido comúnmente como ‘Trámite Rápido’ y que se aplica a ese pago extra que hacemos para que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS en inglés) nos responda más rápido.

Esta no es una buena noticia ya que estamos conscientes de que los trámites ante el gobierno son un esfuerzo económico grande para las familias migrantes. Por ello, aquí te explicamos cuáles son los detalles de la situación: cuánto más tendrás que pagar y por qué el gobierno tomó esta decisión.

¿Por qué el aumento?

De acuerdo con el reporte, el aumento es un ajuste por inflación, ya que según la ‘Ley de Estabilización de USCIS’, el gobierno tiene facultades para ajustar estos precios cada dos años para que el costo recaudado por el trámite no pierda su valor.

Por ello, el dinero extra que paguemos se usará para contratar más personal, mejorar los sistemas de computadoras y, lo más importante, intentar reducir esas filas eternas de trámites pendientes (backlogs) que son tan inoportunas.

La nueva ‘tabla de precios’ (A partir del 1 de marzo de 2026)

Si envías tu formulario I-907 después del 1 de marzo, asegúrate de enviar el cheque por la cantidad nueva, porque si mandas la vieja, el gobierno te devolverá tu paquete y podrías perder tiempo valioso.

¿Qué debes hacer para evitar el incremento?

¡Aprovecha el tiempo!: Si ya tienes todo listo para pedir tu trámite acelerado, trata de enviarlo antes del 1 de marzo. Te podrías ahorrar entre $100 y $160 dólares por cada formulario. Revisa bien el cheque: Si vas a enviar tu trámite cerca de la fecha límite, asegúrate de que el sello de la oficina de correos (postmark) sea claro. Si se pasa del 1 de marzo y no pagaste el precio nuevo, USCIS rechazará tu solicitud de rapidez. Consulta con tu abogado: Antes de soltar el dinero, confirma que tu caso realmente califica para el procesamiento Premium, porque no todos los trámites están sujetos a esta modalidad.

Links oficiales para checar los detalles:

Para que puedas consultar la información desde la fuente oficial, aquí tienes los links:

Página oficial de USCIS sobre el Premium Processing: https://www.uscis.gov/es/i-907

https://www.uscis.gov/es/i-907 Anuncio del DHS sobre el ajuste por inflación: https://www.uscis.gov/newsroom/alerts

Recuerda: Mantenerse informado es la mejor manera de proteger tu estatus y tu bolsillo. ¡Mucho éxito con sus trámites, familia!

