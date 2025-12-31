Trump anuncia el retiro de la Guardia Nacional en Chicago, Los Ángeles y Portland

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su gobierno retirará a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, aunque advirtió que las fuerzas federales podrían volver a desplegarse si los niveles de delincuencia aumentan en esas ciudades gobernadas por demócratas.



El anuncio fue realizado a través de Truth Social, donde Trump defendió la intervención federal y aseguró que, sin ella, las ciudades afectadas habrían enfrentado un colapso mayor en materia de seguridad.



“Portland, Los Ángeles y Chicago habrían desaparecido si no hubiera sido por la intervención del Gobierno Federal. Volveremos, quizás de una forma muy diferente y con más fuerza, cuando la delincuencia vuelva a dispararse”, escribió.

Fallo de la Corte Suprema marca el repliegue

La decisión de retirar las tropas se produce una semana después de un fallo adverso de la Corte Suprema, que limitó la capacidad del Ejecutivo para desplegar fuerzas militares en tareas de seguridad interna.

En una votación 6 a 3, el tribunal determinó que la ley federal prohíbe en general a las tropas federales participar en la aplicación de la ley civil, salvo en circunstancias excepcionales. La mayoría concluyó que la norma invocada por Trump para justificar el despliegue de la Guardia Nacional solo aplica cuando el presidente no puede ejecutar las leyes con fuerzas regulares.



Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch votaron en disidencia, mientras que Brett Kavanaugh se alineó con la mayoría, aunque señaló en una opinión separada que habría respaldado un criterio más restrictivo.

Presencia limitada de tropas en varias ciudades

Aunque el despliegue fue anunciado para varias ciudades, la presencia real de tropas fue desigual. En Chicago y Portland, el número de efectivos fue mínimo o inexistente, en gran parte debido a impugnaciones judiciales.

En contraste, Los Ángeles llegó a concentrar más de 4,000 efectivos en el punto más alto del operativo. Sin embargo, para el 15 de diciembre, solo 100 tropas permanecían activas, según datos del Comando Norte de Estados Unidos.



Trump ordenó el despliegue inicial en junio, en medio de protestas nacionales relacionadas con su ofensiva en materia de inmigración. Funcionarios federales denunciaron episodios de violencia persistente contra agentes encargados de hacer cumplir la ley migratoria, versiones que fueron rechazadas por autoridades locales, dando lugar a disputas legales en distintos estados.

Washington D.C., un caso aparte

El anuncio presidencial no incluyó a Washington D.C., una ciudad con un estatus particular. A diferencia de los estados, cuya Guardia Nacional depende de los gobernadores, la Guardia Nacional del Distrito de Columbia está bajo control directo del presidente.

Trump utilizó esa autoridad para desplegar tropas y asumir el control de la policía local con el objetivo de frenar el crimen callejero.

Aunque un juez federal bloqueó inicialmente la medida en noviembre, un tribunal de apelaciones permitió que continuara mientras se resuelve la apelación del gobierno.

En su mensaje, Trump cuestionó la oposición de alcaldes y gobernadores demócratas al retiro de las tropas.



“Es difícil creer que quieran que nos vayamos, considerando el gran progreso que se ha logrado”, afirmó.

