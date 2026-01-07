Netflix renueva ‘Emily in Paris’ para una sexta temporada

Con una publicación en redes sociales, Lily Collins y Netflix confirmaron que la serie ‘Emily in Paris’ ha sido renovada para una sexta temporada. En diciembre, la plataforma estrenó la quinta temporada, en la que su protagonista vivió una nueva experiencia en Roma, Italia.

Collins, quien ha protagonizado la historia desde que estrenó la serie en 2020, publicó un video para confirmar la sexta temporada. Por los momentos no se han dado detalles sobre cuál será el rumbo de la protagonista, pero sí se escribió “hogar dulce hogar ¡’Emily in Paris’ vuelve para la temporada 6!”, lo que se puede traducir en que el personaje regresará a su vida en París y dejará Roma.

Es probable que el estreno de la sexta temporada quiera ser programado para finales del 2026, por lo que seguro el rodaje comenzará durante estos primeros meses del año. Hay que recordar que la primera temporada llegó en octubre de 2020, la segunda en 2021, la tercera en 2022 y la cuarta había estrenado en 2025.

Netflix y Darren Star, creador y productor de la serie, han apostado porque la serie tenga una nueva temporada cada año. Y no es de extrañar que se siga renovando la historia, pues la quinta temporada nuevamente logró entrar a la lista de 10 películas más vistas de la plataforma.

Según ‘Variety’, ‘Emily in Paris’ alcanzó los 13.5 millones de vistas en sus primeros cuatro días de transmisión.

