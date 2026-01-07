Confirman segunda parte de ‘The Housemaid’ con Sydney Sweeney como protagonista

El éxito en taquilla y las buenas críticas generadas por ‘The Housemaid’ han hecho que el estudio Lionsgate confirme que producirán la segunda parte de la historia, la cual está basada en la trilogía escrita por Freida McFadden.

En sus primeras semanas en cartelera, la película recaudó $133 millones de dólares en taquilla. Y aunque la confirmación llegó este 6 de enero, se dice que se ha estado trabajando en la adaptación de la segunda novela desde hace unos meses y se quiere que el rodaje de la película comience a finales del 2026.

Sydney Sweeney volverá a protagonizar la película y también participará como productora ejecutiva. Michele Morrone también volverá a ser parte del elenco como protagonista. La dirección de la secuela también estará a cargo de Paul Feig.

Según ‘Deadline’, Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, declaró: “Tanto la taquilla mundial como la efusión en redes sociales demuestran que el público ha respondido con fuerza, y de forma audible, a la experiencia única y verdaderamente cinematográfica de ‘The Housemaid’ y quiere saber qué sucederá después”.

También dijo: “‘The Housemaid’s Secret’ es otro libro apasionante de la serie de Freida que ha cautivado a lectores de todo el mundo, y estamos deseando convertirlo en una experiencia cinematográfica igualmente emocionante y emocionante”.

Por otro lado, Paul Feig, dijo sobre el éxito que ha tenido la película: “Ha sido emocionante ver cómo el público de todo el mundo se enamora de ‘The Housemaid’ y del increíble trabajo de nuestro talentoso elenco y equipo. Tenemos suerte de que Freida McFadden ya haya continuado la historia de Millie en el guión, y de que podamos trabajar con Rebecca Sonnenshine y Lionsgate para llevar esta nueva historia al público”.

Por ahora, no se ha revelado cuáles serían las nuevas incorporaciones a la historia.

Sigue leyendo:

• Sydney Sweeney y Amanda Seyfried filmaron ‘The Housemaid’ en una mansión histórica

• Sydney Sweeney se pronuncia tras fracaso en taquilla de ‘Christy’: “No hacemos arte solo por las cifras”

• Sydney Sweeney sufrió una conmoción cerebral durante el rodaje de la película ‘Christy’