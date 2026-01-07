Kristen Stewart querría dirigir un remake de ‘Crepúsculo’

A finales del 2025, Kristen Stewart se estrenó como directora de cine con la película ‘The Chronology of Water’, un drama romántico basado en las memorias escritas por la autora estadounidense Lidia Yuknavitch.

Como parte de la promoción de la nueva película, Stewart dio una entrevista a ‘Entertainment Tonight’ en la que habla sobre otros proyectos que tiene en mente. Como directora de cine, la también actriz querría poder estar a cargo de un remake de ‘Crepúsculo’, la saga que la hizo famosa hace unos años.

Apunta que a ella le encantó lo que hizo Catherine Hardwicke y Chris Weitz con la dirección de las películas que protagonizó. Dijo a ‘Entertainment Tonight’: “Eran tan ellas mismas, tan raras y tan presentes en esa época en la que aún no sabían realmente qué eran, como antes de que explotaran”.

Aunque asegura que lo haría sin dudar, también da algunas de sus condiciones. Quisiera poder dirigir el remake con un “gran presupuesto” y con “mucho amor y apoyo”.

Por ahora, el remake de ‘Crepúsculo’ no es un proyecto que esté en marcha, aunque seguramente será un éxito porque se trata de una saga, literaria y cinematográfica, que marcó a una generación.

Hay que recordar que Stewart protagonizó, junto con Robert Pattinson y Taylor Lautner, ‘Crepúsculo’ (2008), ‘Luna Nueva’ (2009), ‘Eclipse’ (2010), ‘Amanecer – Parte 1’ (2011) y ‘Amanecer – Parte 2’ (2012).

