Elizabeth Gutiérrez cuenta detalles de su experiencia en La Isla: Desafío Extremo 

La actriz mexicana Elizabeth Gutiérrez habló de su experiencia en el reality show La Isla: Desafío Extremo, del que fue eliminada esta semana.

La exintegrante del team Panteras, contó a la revista Hola! cómo se sintió en el programa de telerrealidad que se graba en la República Dominicana.

En la conversación, indicó: “Me llevo que a veces no tenemos que tener miedo, ¿sabes?, podemos arriesgarnos un poquito más sin ponernos límites nosotros mismos, porque siento que a veces nosotros somos nuestros peores enemigos”.

En este sentido, explicó que La Isla: Desafío Extremo fue una oportunidad para demostrarse a sí misma que es capaz de superar todo lo que se proponga: “A veces que decimos que no podemos, y abrirnos a las posibilidades de que todo puede pasar me ayudó a aprender mucho de mí misma, de mi fuerza interior, de mi fuerza mental, de mantenerme en calma en situaciones extremas. O sea, estuvimos sin comida, jugando bajo la lluvia, con el calor fuerte, el sol. Es fácil perder la cabeza, pero tienes que mantener la calma y creo que también es parte del juego”.

Elizabeth Gutiérrez fue eliminada de La Isla: Desafío Extremo

Acerca de lo más complicado del reality show, la protagonista de telenovelas como ‘El rostro de Analía’ indicó: “Pues pude vivir las tres playas: Playa Alta, Playa Media y Playa Baja; y tengo certeza de que en mi vida quiero siempre vivir en Playa Alta, pero también sé que solo puedes disfrutarla habiendo vivido en Playa Baja, de verdad ves la diferencia, lo aprecias más. Es como en la vida, un día estás arriba y otro día estás abajo, así que tienes que ser humilde, agradecida”.

La artista consideró que lo más importante es vivir el momento y no enfocarse tanto en lo que sucede alrededor. “Eso me enseñó la isla, a de verdad disfrutar cada momento. Incluso cuando estaba ahí y me quería quejar, yo misma me decía: ‘Elizabeth, recuerda que esto es temporal, todo es temporal. En un par de semanas o mañana mismo te puedes ir de aquí, y vas a extrañar estas vistas espectaculares’”.

La mexicana quedó algo triste después de su eliminación, pero siente que este proyecto no solo le dejó grandes aprendizajes, sino personas con las que espera compartir luego del reality.

