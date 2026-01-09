Nominaciones BAFTA 2026: “Una Batalla Tras Otra” lidera la competencia con 16 menciones

Los Premios de Cine de la Academia Británica, conocidos como los BAFTA, este viernes dieron a conocer la lista de nominados, y la película “Una Batalla Tras Otra” es una de las que tiene más nominaciones, con un total de 16. La cinta fue estrenada en septiembre de 2025 y cuenta con actores como Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Teyana Taylor y más.

La 79.ª edición de los Premios BAFTA se encarga de reconocer los filmes que estrenaron el pasado año, y será el 22 de febrero cuando se conozca el nombre de los ganadores en sus respectivas categorías. Además, la ceremonia se realizará en el Royal Festival Hall del Southbank Centre, en Londres.

Otras películas que le siguen a “Una Batalla Tras Otra” son “Hamnet” y “Sinners”, con 14 nominaciones cada una, mientras que “Marty Supreme” de Josh Safdie tiene 13 y “Wicked: Para Siempre” ocupa 8 lugares en esta edición que se celebrará dentro de un mes y medio.

MEJOR PELÍCULA

“La balada de la isla Wallis”

“Bugonia”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Lo juro”

“Marty Supremo”

“Núremberg”

“Una batalla tras otra”

“Valor sentimental”

“Pecadores”

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

“28 años después”

“Balada de un pequeño jugador”

“La balada de la isla Wallis”

Bridget Jones: Loca por el chico

“El Coral”

“Muere mi amor”

“Adiós junio”

“H es para Halcón”

“Hamnet”

“Lo juro”

“Señor Burton”

“Grupera”

“Las rosas”

“Steve”

“Guerra”

DEBUT DESTACADO DE UN ESCRITOR, DIRECTOR O PRODUCTOR BRITÁNICO

“La Ceremonia”

“El hombre en mi sótano”

“Madre Vera”

“La sombra de mi padre”

“Grupera”

“Océano con David Attenborough”

“Los eruditos de la sombra”

“Pilluelo”

“Un deseo en ella”

“Basura”

CINE INFANTIL Y FAMILIAR

“Arco”

“Boong”

“Elio”

“Crecer”

“Cómo entrenar a tu dragón”

“Lilo y Stitch”

“La pequeña Amelie”

“Zootopia 2”

PELÍCULA QUE NO ESTÁ EN INGLÉS

“Fue sólo un accidente”

“La Grazia”

“Chica zurda”

“No hay otra opción”

“Nueva Vague”

“Familia de alquiler”

“El agente secreto”

“Valor sentimental”

“Sirāt”

“La voz de Hind Rajab”

DOCUMENTAL

“2000 metros hasta Andriivka”

“Apocalipsis en los trópicos”

“Convirtiéndose en Led Zeppelin”

“Encubrir”

“Los bibliotecarios”

“El señor don nadie contra Putin”

“Océano con David Attenborough”

“Uno a uno: John y Yoko”

“El vecino perfecto”

“Acero de alta resistencia”

PELÍCULA DE ANIMACIÓN

“Arco”

“Los malos 2”

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”

“Elio”

“La pequeña Amelie”

“Zootopia 2”

DIRECTOR

“Bugonia”, Yorgos Lanthimos

“Muere mi amor”, Lynne Ramsay

“Hamnet”, Chloé Zhao“Una casa de dinamita”, Kathryn Bigelow

“Marty Supremo”, Josh Safdie

“Una batalla tras otra”, Paul Thomas Anderson

“Familia de alquiler”, Hikari

“Valor sentimental”, Joachim Trier

“Pecadores”, Ryan Coogler

“La voz de Hind Rajab”, Kaouther Ben Hania

GUION ORIGINAL

“Luna azul”

“Una casa de dinamita”

“Lo juro”

“¿Está encendida esta cosa?”

“Fue sólo un accidente”

“Marty Supremo”

“El agente secreto”

“Valor sentimental”

“Pecadores”

“Armas”

GUION ADAPTADO

“28 años después”

“La balada de la isla Wallis”

“Bugonia”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Núremberg”

“Una batalla tras otra”

“Grupera”

“Sueños de tren”

“Despierta, hombre muerto: Un misterio de Puñales por la espalda”

ACTRIZ PRINCIPAL

Jessie Buckley, “Hamnet”

Rose Byrne, “Si tuviera piernas, te patearía”

Cynthia Erivo, “Wicked: Para siempre”

Kate Hudson, “Canción cantada azul”

Chase Infiniti, “Una batalla tras otra”

Jennifer Lawrence, “Muere mi amor”

Renate Reinsve, “Valor sentimental”

Andrea Riseborough, “Libélula”

Emma Stone, “Bugonia”

Tessa Thompson, “Hedda”

ACTOR PRINCIPAL

Robert Aramayo, “Lo juro”

Timothée Chalamet, “Marty Supremo”

Russell Crowe, “Núremberg”

Leonardo DiCaprio, “Una batalla tras otra”

Joel Edgerton, “Sueños de tren”

Ethan Hawke, “Luna azul”

Michael B. Jordan, “Pecadores”

Harry Melling, “Pillion”

Cillian Murphy, “Steve”

Jesse Plemons, “Bugonia”

ACTRIZ DE REPARTO

Odessa A’zion, “Marty Supremo”

Brenda Blethyn, “Libélula”

Ariana Grande, “Wicked: Para siempre”

Inga Ibsdotter Lilleaas, “Valor sentimental”

Amy Madigan, “Armas”

Wunmi Mosaku, “Pecadores”

Carey Mulligan, “La balada de la isla Wallis”

Gwyneth Paltrow, “Marty Supreme”

Teyana Taylor, “Una batalla tras otra”

Emily Watson, “Hamnet”

ACTOR DE REPARTO

Benicio del Toro, “Una batalla tras otra”

Jacob Elordi, “Frankenstein”

Delroy Lindo, “Pecadores”

Paul Mescal, “Hamnet”

Peter Mullan, “Lo juro”

Sean Penn, “Una batalla tras otra”

Adam Sandler, “Jay Kelly”

Andrew Scott, “Luna azul”

Alexander Skarsgård, “Pasajero”

Stellan Skarsgård, “Valor sentimental”

MEJOR ELENCO

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Una casa de dinamita”

“Lo juro”

“Marty Supremo”

“Una batalla tras otra”

“Grupera”

“Valor sentimental”

“Pecadores”

“Sirāt”

CINEMATOGRAFÍA

“Balada de un pequeño jugador”

“Bugonia”

“Muere mi amor”

“F1”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supremo”

“Una batalla tras otra”

“Pecadores”

“Sueños de tren”

DISEÑO DE VESTUARIO

“Bugonia”

“Downton Abbey: La gran final”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supremo”

“Nueva Vague”

“Núremberg”

“Una batalla tras otra”

“Pecadores”

“Wicked: Para siempre”

EDICIÓN

“28 años después”

“Bugonia”

“F1”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Una casa de dinamita”

“Marty Supremo”

“Una batalla tras otra”

“Pecadores”

“Armas”

MAQUILLAJE Y PEINADO

“Bugonia”

“Downton Abbey: La gran final”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supremo”

“Núremberg”

“Una batalla tras otra”

“Pecadores”

“La máquina destrozadora”

“Wicked: Para siempre”

BANDA SONORA ORIGINAL

“28 años después”

“La balada de la isla Wallis”

“Bugonia”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supremo”

“Núremberg”

“Una batalla tras otra”

“Pecadores”

“Wicked: Para siempre”

DISEÑO DE PRODUCCIÓN

“Balada de un pequeño jugador”

“Bugonia”

Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supremo”

“Mickey 17”

“Una batalla tras otra”

“Pecadores”

“Wicked: Para siempre”

EFECTOS VISUALES ESPECIALES

“Avatar: Fuego y ceniza”

“F1”

“Frankenstein”

“Cómo entrenar a tu dragón”

“Jurassic World Rebirth”

“El autobús perdido”

“Mickey 17”

“Superhombre”

“Tron: Ares”

“Wicked: Para siempre”

SONIDO

“Avatar: Fuego y ceniza”

“Bugonia”

“F1”

“Frankenstein”

“El autobús perdido”

Misión: Imposible – El ajuste de cuentas final

“Una batalla tras otra”

“Pecadores”

“Guerra”

“Wicked: Para siempre”

CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN BRITÁNICO

“Espacio cerebral”

“Cartulina”

“El pico de la muerte”

“Actuación ovárica”

“Solsticio”

“Dos chicos negros en el paraíso”

CORTOMETRAJE BRITÁNICO

“22+1”

“Rubia”

“Magid / Zafar”

“Neil Armstrong y los Langholmitas”

“Nostalgia”

“El peine de perlas”

“Terence”

“Esto es endometriosis”

“Bienvenidos a casa, Pecas”

“Muro de las maravillas”

