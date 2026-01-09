Yankees llegó a acuerdos con 8 peloteros y evita ir a arbitraje

Los Yankees de Nueva York llegaron a un acuerdo con los ocho jugadores que tenían como candidatos a arbitraje en la temporada 2026.

Los ocho jugadores son: David Bednar, Jake Bird, José Caballero, Jazz Chisholm Jr., Fernando Cruz, Camilo Doval, Luis Gil y Anthony Volpe.

Estos ocho jugadores se suman a Oswaldo Cabrera y Clarke Schmidt, quienes ya habían acordado previamente su contrato para evitar ir a arbitraje.

Chisholm es el pelotero que recibió el contrato más grande de arbitraje con un monto de $10.2 millones de dólares.

The Yankees have agreed to terms with RHP David Bednar, RHP Jake Bird, INF/OF José Caballero, INF Jazz Chisholm Jr., RHP Fernando Cruz, RHP Camilo Doval, RHP Luis Gil and INF Anthony Volpe on one-year contracts, thus avoiding arbitration. — New York Yankees (@Yankees) January 9, 2026

El infielder Chisholm Jr. tuvo un promedio de bateo de .242 con 112 hits, 31 jonrones, 80 carreras impulsadas y 75 carreras anotadas en 130 juegos en 2025.

David Bednar es el segundo jugador con el mayor contrato para evitar a ir a arbitraje con $9 millones de dólares. El relevista derecho llegó la temporada pasada en cambio con los Piratas de Pittsburgh.

Bednar tuvo marca de 6-5 con una efectividad de 2.30, 86 ponches y 27 salvamentos en 64 apariciones en 2025.

Los Yankees esperan tener una mejor rotación de lanzadores este año con los regresos saludables de Clarke Schmidt y Luis Gil, que pasaron largo tiempo en la lista de lesionados en la última temporada.

También contarán con el regreso de Oswaldo Cabrera, quien aportaba por su capacidad de jugar varias posiciones y bate ambidiestro.

Yankees buscan profundidad en el equipo

Paul DeJong y los Yankees de Nueva York han acordado un contrato de ligas menores, según informó a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones, un acuerdo que incluye un salario de un millón si es añadido al roster de 40 jugadores.

DeJong tiene un promedio de .229 con 146 jonrones y 423 carreras impulsadas en nueve temporadas en las Grandes Ligas con San Luis (2017-23), Toronto (2023), San Francisco (2023), los Medias Blancas de Chicago (2024), Kansas City (2024) y los Nacionales.

Sigue leyendo:

– Arbitraje MLB: Tarik Skubal y los 18 jugadores que no llegaron a un acuerdo

– Utility dominicano Amed Rosario pacta con Yankees por un año y $2.5 millones de dólares