Arbitraje MLB: Tarik Skubal y los 18 jugadores que no llegaron a un acuerdo

Este miércoles se conoció la lista de 18 jugadores que no llegaron a un acuerdo con sus respectivos equipos e irán al arbitraje en las Grandes Ligas.

El arbitraje salarial es un proceso que se utiliza cada temporada baja para determinar los salarios de un grupo selecto de jugadores para la próxima temporada.

Una vez que los jugadores alcanzan los tres años de servicio, son elegibles para arbitraje, siempre que aún no hayan firmado un contrato para la siguiente temporada.

Uno de los casos más conocidos este año es el de Tarik Skubal, el dos veces ganador del Cy Young, quien pidió $32 millones de dólares, mientras que los Tigres de Detroit solo ofrecieron $19 millones, una diferencia de $13 millones.

El récord del contrato más grande para un jugador en arbitraje es de $31 millones de dólares. Este monto lo recibió Juan Soto con los Yankees de Nueva York en 2024.

También destacan otros nombres como William Contreras, el mexicano Isaac Paredes, el primera base Vinnie Pasquantino, entre otros.

¿Cómo son los casos de arbitraje en MLB?

Si no se llega a un acuerdo por un año o varios años antes de la fecha de la audiencia, el caso se presenta ante un panel de árbitros.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el panel selecciona la cifra salarial presentada por el jugador o el equipo (pero no una intermedia) como salario del jugador para la siguiente temporada.

La semana anterior al intercambio de cifras de arbitraje es cuando se evitan la gran mayoría de los casos de arbitraje, ya sea acordando un contrato de uno o varios años.

Estos son los 18 jugadores que irán a arbitraje en MLB

Jugador Equipo Solicitud del Jugador Oferta del Equipo Bryce Miller Seattle Mariners $2.625M $2.25M Cade Cavalli Washington Nationals $900K $825K Calvin Faucher Miami Marlins $2.05M $1.8M Dylan Lee Atlanta Braves $2.2M $2M Edwin Uceta Tampa Bay Rays $1.525M $1.2M Eric Lauer Toronto Blue Jays $5.75M $4.4M Graham Ashcraft Cincinnati Reds $1.75M $1.25M Isaac Paredes Houston Astros $9.95M $8.75M Joe Ryan Minnesota Twins $6.35M $5.85M Keegan Akin Baltimore Orioles $3.375M $2.975M Kris Bubic Kansas City Royals $6.15M $5.15M Kyle Bradish Baltimore Orioles $3.55M $2.875M Reid Detmers Los Angeles Angels $2.925M $2.625M Tarik Skubal Detroit Tigers $32M $19M Tyler Stephenson Cincinnati Reds $6.8M $6.55M Vinnie Pasquantino Kansas City Royals $4.5M $4M William Contreras Milwaukee Brewers $9.9M $8.55M Yainer Díaz Houston Astros $4.5M $3M

