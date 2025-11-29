Marina de EE.UU. dice que limpieza de terrenos en Vieques debería completarse en el 2035

NUEVA YORK – Una carta enviada a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, indica que las labores de limpieza de los terrenos contaminados por la Marina de Guerra de Estados Unidos en Vieques debe completarse en el 2035.

La misiva, a su vez suministrada por la gobernadora a El Nuevo Día, indica que los trabajos en tierra del Programa de Respuesta a Municiones deben completarse en 2033, y la limpieza en espacios submarinos, en 2035.

El texto fue suscrito por Elmer Román, secretario adjunto interino para Asuntos de Energía, Instalaciones y Ambiente de la Marina, según reportó el medio local este sábado.

“La actividad que hay allí (Vieques) es la de limpieza de los terrenos que estuvieron contaminados por las prácticas militares. No hay prácticas militares, ni las va a haber, ni las va a haber en Culebra tampoco. Cuando veo este montaje político de la izquierda, de querer revivir las heridas de Vieques, es precisamente un ardid para crear controversias inexistentes”, aseguró González en entrevista con el periódico.

La mandataria mencionó la entrega de cuatro playas en Vieques como prueba de que la milicia estadounidense no tiene planes de retomar las prácticas, luego de más 60 años de presencia en la isla y la ocupación de, aproximadamente, dos tercios de la misma. La Marina de EE.UU. abandonó Vieques en el 2003, luego de masivas protestas multisectoriales que incluyeron actos de desobediencia civil.

La muerte del guardia civil David Sanes, víctima de una bomba lanzada por un avión de la Fuerza Aérea de EE.UU., reforzó la movilización contra los marines en Vieques.

La reciente carta indica que, de los 19 lugares bajo el Programa de Respuesta a Municiones, en siete se completó la limpieza y los terrenos están disponibles para su uso. De acuerdo con el cuerpo militar, el 97% del suelo en la también llamada Isla Nena ha sido restaurado, y el 89% de las áreas submarinas.

“En los siguientes cinco años, playas adicionales y áreas submarinas cercanas a la costa alcanzarán hitos de limpieza que permitirán el uso recreativo y oportunidades económicas en estas áreas”, especificó Román, exsecretario del Departamento de Estado en Puerto Rico.

El excompañero de papeleta de González como candidato a comisionado residente en las pasadas elecciones añadió que la descontaminación de los terrenos ha costado, hasta el momento, unos $424 millones de dólares. Las labores que están por completarse implicarían unos $260 millones adicionales.

La gobernadora confirmó su apoyo al despliegue militar en Puerto Rico y a los operativos del gobierno de EE.UU. en aguas cercanas a Venezuela, que la Administración Trump ha vinculado a esfuerzos para combatir a organizaciones ligadas al narcotráfico.

“Como ciudadanos americanos, nos tenemos que sentir que, por primera vez, se le está dando importancia al Caribe en esta lucha (contra el narcotráfico)”, consideró la gobernadora.

A juicio de la republicana, las acciones del presidente y su equipo evitarán que más droga entre a territorio continental a través de Puerto Rico.

“Todo esto va a tener un efecto positivo. En los 90, era la (política del gobierno de Pedro Rosselló de) ‘mano dura contra el crimen’. En esta ocasión, tienes al gobierno federal tratando de evitar la entrada de la droga a Puerto Rico. Nunca antes eso había pasado. Si impides la entrada de la droga, ¿qué vas a vender? Lo vamos a ver (el efecto). Lo que llevan es algunos meses. Yo voy a respaldar la acción que tome el presidente de Estados Unidos y su Consejo de Guerra en lo que tiene que ver con Venezuela”, afirmó.

Según los cálculos ofrecidos por la también presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), Fuerzas Armadas han invertido unos $20 millones en la pista de aviación de Roosevelt Roads, en Ceiba, y otros $10 millones en el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla. “Va a ser infraestructura que se queda para los puertorriqueños”, resaltó.

Las expresiones de la gobernadora se dan en medio de un incremento en la movilización militar estadounidense en varias bases e instalaciones en la isla.

Representantes demócratas como el comisionado residente Pablo José Hernández y las de Nueva York y Chicago, Nydia Velázquez y Delia Ramírez, respectivamente, han enviado cartas al secretario del Departamento de Defensa ( DoD, rebautizado como el de Guerra por Trump), Pete Hegseth, para pedirle información sobre la supuesta autorización para que personal militar destruya municiones inutilizables en Vieques que no forman parte del programa de limpieza ordenado por el gobierno federal.

Los congresistas han levantado la bandera roja ante el riesgo de que se detengan las actividades de limpieza que están estipuladas por ley.

La acción de los demócratas se dio luego de que el Partido Independentista de Puerto Rico (PIP) denunciara que Vieques podría ser utilizada nuevamente por los estadunidenses para prácticas militares.

El liderato del PIP exigió, tanto a la gobernadora como al comisionado, solicitar a las autoridades militares la revocación de toda disposición que permita que la Isla Nena sea utilizada para el descarte de municiones u cualquier otra actividad relacionada con la milicia que no corresponda directamente a las labores de limpieza.

El 21 de noviembre, González afirmó que “ni Vieques ni Culebra han estado en el mapa de discusión, ni para ejercicios (militares), ni para absolutamente nada”.

Un informe de la GAO (Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE.UU.) del 26 de marzo de 2021, había estimado que las labores de limpieza tanto en Vieques como en Culebra continuarían al menos hasta el año fiscal 2032.

“El Departamento de Defensa (DoD) continúa los esfuerzos de limpieza de municiones y sustancias peligrosas en las antiguas áreas militares en Vieques y Culebra, Puerto Rico, pero queda mucho que hacer. El DoD estima que los esfuerzos de limpieza continuarán hasta el año fiscal 2032. Los costos de esfuerzos anteriores además de los costos estimados por el DoD para la limpieza planeada en ambas islas y las aguas circundantes suman casi $800 millones”, lee el resumen de los hallazgos.

La GAO especificó que los procesos implicaban varios desafíos, como la topografía escabrosa de las islas, la logística y la seguridad en el manejo de municiones sin detonar.

“El DoD se enfrenta a una serie de obstáculos en sus iniciativas de limpieza, según la documentación de esta agencia y entrevistas de funcionarios de la Marina, del Cuerpo de Ingenieros (USACE) y de otras agencias federales. Algunos de estos obstáculos son la logística, la topografía y el medio ambiente de las islas, además de los problemas de seguridad relacionados con el manejo de las municiones sin detonar”, expuso la entidad.

También señalaron como un reto la desconfianza de la comunidad por la manera en que las Fuerzas Armadas llevan a cabo los esfuerzos de limpieza. “El DoD está adoptando medidas para resolver estos problemas, y está estableciendo procedimientos, protocolos y mecanismos para que la comunidad pueda aportar sus comentarios. Por ejemplo, en respuesta a la problemática ambiental, las agencias establecieron un procedimiento operativo estándar para proteger a las especies amenazadas y en peligro de extinción y a sus hábitats”, destacó el informe.

La oficina además mencionó que la Marina y el Cuerpo de Ingenieros usan una variedad de tecnologías en los trabajos de limpieza. “Por ejemplo, estas agencias emplean tecnologías como la clasificación geofísica avanzada, para detectar municiones en tierra, y un conjunto de magnetómetros remolcados, para detectar municiones debajo del agua. Las agencias evalúan la viabilidad de las tecnologías innovadoras de limpieza por medio de la participación activa en los programas de investigación ambiental del DOD y en los procesos de transferencia de tecnología específicos de las fuerzas armadas”, concluyeron.

