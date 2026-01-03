Cientos de vuelos cancelados en Puerto Rico por restricción del espacio aéreo tras captura de Maduro en Venezuela

NUEVA YORK – Por motivos de seguridad debido al ataque de Estados Unidos en Venezuela esta madrugada, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó restringir temporalmente el espacio aéreo que cubre a Puerto Rico para las aerolíneas nacionales.

A eso de las 5 a.m. de este sábado, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) anunció por Facebook que “la medida responde a consideraciones de seguridad aérea relacionadas con actividad militar en Venezuela y no está asociada a ninguna situación dentro del aeropuerto ni a Puerto Rico de manera directa”.

La acción que tiene una vigencia inicial de 24 horas está sujeta a evaluación y a posibles extensiones por parte de las autoridades federales.

La restricción del espacio aéreo implica que la mayoría de los vuelos comerciales desde y hacia el aeropuerto internacional operados por aerolíneas estadounidenses se encuentran suspendidos o podrían ser cancelados temporalmente.

Los encargados del principal aeródromo del territorio aclararon que las aerolíneas extranjeras y aeronaves militares no están incluidas en la restricción.

Las autoridades exhortaron a los pasajeros a verificar directamente con su aerolínea el estatus de su vuelo antes de trasladarse al aeropuerto y a mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales.

Un reporte del periódico Primera Hora, a eso de las 11 a.m. de hoy, señalaba que más de 307 vuelos habían sido sido cancelados, no solo en el aeropuerto ubicado en Isla Verde, sino en otros como el de Aguadilla.

En específico, la Compañía de Turismo (PRTC) informó de más de 290 vuelos cancelados en SJU, 12 en el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández, de Aguadilla, y cinco en el Aeropuerto Internacional Mercedita de Ponce.

En Vieques, Culebra y Ceiba, los movimientos aéreos también fueron cancelados, aunque se desconoce el número de vuelos impactados.

La directora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles, informó que espacios como el Centro de Convenciones y salones de varios hoteles en la isla fueron habilitados para recibir a los turistas varados en el aeropuerto de la zona metropolitana.

La funcionaria añadió que la entidad proveerá transportación desde el SJU hasta estos lugares.

“Sabemos que la mayoría de las personas se moverán en Uber o taxi, pero habrá guaguas costeadas por Turismo para movilizar a los turistas”, indicó Robles a El Nuevo Día.

Según la secretaria, hay espacio para acomodar a unas 1,160 personas.

La situación en Puerto Rico a raíz de la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa reviste particular importancia, ya que en la isla la presencia militar estadounidense aumentó en medio de la escalada bélica contra Venezuela y de cara a un eventual ataque como el reportado en las pasadas horas.

Al momento, es incierto el papel que jugará Puerto Rico ante el nuevo escenario.

Desde agosto, la isla ha sido centro de prácticas militares y zona de aterrizaje de aviones de guerra. Incluso, parte de la Base Aérea Roosevelt Roads en Ceiba que había sido cerrada fue reabierta.

Tras el operativo en Venezuela, el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, indicó que despliegue militar que EE.UU. mantiene en el Caribe permanecerá en la región “en alto estado de alerta”.

