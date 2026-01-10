Columna de María Marín: Perdí mucho… y aun así gané más

Cuando llegué a vivir a los Estados Unidos no tenía auto. Tenía que tomar dos autobuses para llegar al trabajo. Por casi dos años economicé dinero para comprar mi primer carrito. Hice muchos sacrificios para obtenerlo; dejé de comprarme ropa, descarté mis salidas al cine, eliminé mis pedicuras y las cenas afuera pasaron al olvido. Pero no me importó porque finalmente era dueña de un automóvil.

Un mes después de comprarlo, ocurrió algo inesperado: ¡se robaron mi carrito! Y lo peor es que no lo tenía asegurado contra robo. Lo primero que pensé fue: “Cómo es posible que todos mis sacrificios para tener un auto hayan sido en vano, ahora tengo que empezar desde cero”.

Tal vez, tú también has vivido una experiencia similar; perdiste algo que habías logrado con mucha dedicación y tienes que volver a empezar. Por ejemplo: tras años de estar en una relación amorosa, te separas y ahora no sabes cómo rehacer tu vida, después de vivir en tu casa por años, la pierdes debido a tu mala situación económica, o luego de trabajar en el mismo lugar por una década, quedas desempleado.

Si viviste una experiencia que te dejó en la ruina emocional, física o financieramente, deja de culparte y acepta lo que pasó. No puedes cambiar lo sucedido, pero si puedes cambiar tu actitud, acciones y pensamientos desde ese momento en adelante.

Hay veces que en el momento no entiendes el porqué de la cosas, pero más tarde te das cuentas que gracias a esa situación, hoy eres más sabio y más fuerte. Reflexiona sobre lo que aprendiste de esa situación. Ese aprendizaje te preparará para no cometer el mismo error. Con el robo de mi auto, aprendí a asegurar todas mis propiedades importantes contra robos.

Es cierto que da mucho trabajo empezar de nuevo, pero una vez comienzas te das cuenta de que es mucho más fácil que antes, porque ahora tienes más experiencia.

Como dijo el escritor Scott Fitzgerald: “La vida no se revela sólo en la capacidad de persistir, sino en la de volver a empezar”.

