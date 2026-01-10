Implacable control de Trump sobre republicanos del Congreso se debilita cada vez más

Esta semana el presidente Donald Trump atacó a los republicanos en el Congreso, como nunca lo había hecho antes.

El jueves el mandatario se enojó tanto con un puñado de senadores republicanos que dijo que cinco de ellos (uno de cada diez aproximadamente)”no deberían volver ser elegidos”. La lista de infractores para Trump incluye a una, la senadora Susan Collins por Maine, quien podría ser la republicana más vulnerable las elecciones intermedias. Una de las rivales demócratas de Collins, la gobernadora de Maine, se divirtió con eso, exponiéndolo en redes sociales.

Desde hace algún tiempo, los signos de que los republicanos se sienten cada vez más cómodos votando contra el ejecutivo estadounidense ha ido subiendo su número, sobre todo en el ámbito estatal el mes pasado en Indiana. Y esa semana, las votaciones del Congreso se han producido rápidamente.

Es posible que la mayoría o la totalidad de las votaciones sean simbólicas y no parezcan haber modificado la dirección del presidente, al menor por ahora. Y hay muchas pruebas de que el miedo de Trump sigue siendo un principio fundamental dentro del Partido Republicano.

Pero los regaños fueron simbólicos en algunos temas más importantes, constituyendo una creciente evidencia de que Trump, cuyo poder ser basa en el dominio de su partido, está perdiendo su férreo control sobre él.

Votación sobre poderes de guerra del Senado

Tal vez lo más impresionante fue que cinco republicanos del Senado votaron a favor de una medida que limita la facultad del mandatario para lanzar nuevos ataques a Venezuela. Esto desencadenó que Trump arremetiera contra el país en redes sociales. Se espera que la medida en cuestión sea aprobada en la Cámara de Representantes la semana que viene.

Si bien se esperaban algunas deserciones del Partido Republicano, su volumen fue impactante. El mandatario incluso perdió el voto del Senador por Missouri, Josh Hawley, un estado muy republicano, y frecuentemente leal a la oposición, informó CNN.

La mencionada votación plantea la probabilidad real de que las dos cámaras del Congreso controladas por los republicanos puedan votar para limitar el poder del ejecutivo nacional, cuando la Cámara de Representantes vote a finales de enero sobre una medida similar.

Dos republicanos de la Cámara se opusieron a Trump el mes de diciembre antes del ataque del 3 de enero a Venezuela, cuando una votación parecida fracasó por muy poco. La mayoría del Partido Republicano en la Cámara se ha reducido desde ese momento.

Incluso si el Congreso completo aprobaran la misma legislación para verificar la autoridad de Trump, él simplemente podría vetarla.

No obstante, el simbolismo es enorme, particularmente porque el presidente contempla una política exterior mucho más agresiva y expansionista en el hemisferio occidental, incluyendo una estrategia para Groenlandia. Gran parte de esto está basado en la amenaza de la fuerza militar, sea explícita o no, pero el Congreso y los republicanos no están cooperando y están socavando su influencia.

Votación en la Cámara

El jueves fue un día especialmente desfavorable para Trump en la Cámara de Representantes.

En tres votaciones (dos para tratar de anular sus vetos a proyectos locales y una votación más grande para ampliar por tres años los subsidios mejorados del Obamacare que habían vencido), el presidente perdió los votos de 35, 24 y 17 republicanos en la Cámara.

Con porcentajes de los republicanos de la Cámara de Representantes que votaron, estos representaron el 16.5%, el 11% y el 8% de la conferencia. Aunque no son porcentajes abrumadores, si representan sectores importantes para el partido, algo que no se observa frecuentemente, todos juntos en un mismo día.

En este sentido, la votación sobre Obamacare es particularmente preocupante para Trump. Los subsidios fueron el punto crucial del cierre del gobierno a finales del año 2025, el presidente se ha resistido a ampliarlos. Por el contrario, ha mostrado su deseo de una propuesta más favorable al Partido Republicano. Pero sus integrantes parecen estar perdiendo la paciencia y les preocupa mucho, la perdida de vigor de los subsidios y que les afecte negativamente en los comicios de medio mandato.

Todavía queda mucho por hacer, pero la presión de Trump parra que consienta algo que antes le habría sido inimaginable, es cada vez mayor: subsidiar el Obamacare. Y la votación del jueves, que se prolongó fácilmente (230 a 196), incrementó más la presión.

Otros acontecimientos

Asimismo, vale la pena destacar otras cosas que han estado ocurriendo en este contexto.

Uno de ellos fue el senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, que impuso por consentimiento unánime un proyecto de ley que exhibiría una placa largamente demorada en honor a los agentes del orden que defendieron el Capitolio el 6 de enero de 2021.

La razón de su importancia, radica en que sucedió días después de que la Casa Blanca de Trump lanzara uno de los esfuerzos más descarado por reescribir la historia del 6 de enero, atribuyendo la responsabilidad a la policía del motín en una cronología verosímil, publicada en el quinto aniversario del asalto al ente gubernamental.

En materia de política exterior, se pudo observar una cantidad evidente de advertencias, particularmente de los republicanos del Senado, sobre los planes del mandatario de anexar Groenlandia por medio de la coerción o incluso la fuerza militar. Algunos aliados habituales del presidente tildaron su estrategia de ridícula y potencialmente perjudicial para la OTAN.

Qué significa esto

Los críticos del presidente republicano se verán tentados a denominar algunas o todas esas reprimendas de aguadas. Es poco probable que ninguna de las medidas aprobadas el jueves gracias a la influencia republicana se convierta en ley. Sin duda, los conservadores podrían ir mucho más allá para atarle las manos a Trump en temas como Groenlandia, si quisieran.

Hasta entonces hay evidencia limitada de que alguno de sus esfuerzos por controlar al mandatario lo hayan obligado a cambiar su camino y ceder.

De hecho, se informó el viernes como las amenazadas de Trump luego de la votación sobre los poderes de guerra del Senado disuadieron a algunos republicanos de la Cámara de votar a favor de anular los votos del mandatario, la ira de Trump aún sigue vigente.

Sin embargo, mucho de los ejemplos ejercen una presión considerable, incluso como simples declaraciones de intenciones. El Partido Republicano parece estar advirtiendo a Trump que desvíe su rumbo en algunas temas bastante relevantes, especialmente su afición por el imperialismo y el debate sobre la sanidad.

Sigue leyendo:

•Trump insiste en que petroleras de EE.UU. invertirán unos $100,000 millones en Venezuela

•Bloqueo al congelamiento de miles de millones en fondos para cuidado infantil tras orden de Trump es temporal

•Trump anticipa ataques “en tierra” contra los cárteles en México