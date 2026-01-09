Trump anticipa ataques “en tierra” contra los cárteles en México

WASHINGTON – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que su país está por iniciar ataques “en tierra” contra los cárteles del narcotráfico, que según afirmó “están dirigiendo México”.

“Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los cárteles“, aseguró Trump en una entrevista con la cadena Fox News.

Sus declaraciones se producen menos de una semana después de que Washington ejecutara un dispositivo para capturar en Venezuela, donde se realizaron bombardeos en Caracas y otros tres estados colindantes, al presidente Nicolás Maduro y traerlo ante un Tribunal Federal en Nueva York para juzgarlo por narcoterrorismo.

“Los cárteles están dirigiendo México. Es muy muy triste de ver y darse cuenta lo que ha pasado en ese país. Pero los cárteles lo están dirigiendo y están matando a 250,000 o 300,000 personas en nuestro país cada año“, añadió el republicano en la entrevista emitida este jueves.

Desde el inicio de su segundo mandato Trump ha dicho que combatirá con mano dura el tráfico de estupefacientes, especialmente el de fentanilo, procedente de México y se ha ofrecido a enviar ahí al ejército estadounidense para atacar al narco.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha declinado estas propuestas argumentando que México es un país soberano y que su Ejecutivo apuesta por una solución pacífica.

El pasado domingo, Trump alabó a su homóloga mexicana, pero consideró que la mandataria “está preocupada” y “tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México”.

“Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México”, dijo el magnate neoyorquino un día después de la operación para apresar a Maduro.

Trump y su Gabinete han insistido en los últimos días en que Washington no dudará en usar su poderío militar para defender su seguridad nacional, la cual considera amenazada por los cárteles mexicanos.

