San Diego FC le cierra las puertas a Chucky Lozano para 2026

Chucky Lozano no seguirá con el San Diego FC para la temporada 2026 de la MLS, de acuerdo a Tyler Heaps, director deportivo del club.

Lozano se había unido a San Diego durante la temporada pasada y fue figura clave durante la fase regular del torneo.

El futbolista mexicano anotó nueve goles en 27 apariciones durante la temporada regular y agregó dos goles en la postemporada de la MLS, pero también fue enviado a la banca al final de la temporada después de un altercado en el vestuario de San Diego.

🗣️"Nosotros NO encajamos juntos. No es un buen feed y lo mejor es que nosotros sigamos sin él. No hay una persona más grande que el club".



Mikey Varas, DT del San Diego FC compartió el porqué de la salida de Hirving Lozano



“Nos hemos comunicado con Hirving y sus representantes para informarles que no formará parte de los planes deportivos de ahora en adelante”, dijo Heaps.

“Esa decisión no se tomó a la ligera. Fue algo que se debatió a fondo desde los propietarios hasta la directiva, incluyendo a mí y al entrenador Mikey (Varas), y se ha comunicado al resto del grupo. Así que estamos trabajando con él y sus representantes para encontrar la mejor solución y el mejor entorno para él de ahora en adelante”.

El Chucky Lozano dejó Europa para unirse al San Diego FC para firmar un contrato de cuatro años. El mexicano ganó $7,633,333 la temporada pasada, ocupando el quinto lugar entre todos los jugadores de la MLS, lo que complicó una posible transferencia.

San Diego descarta que altercado provoca salida de Chucky Lozano

Durante la fase regular, Lozano tuvo un altercado en los camerinos que le costó salir de la convocatoria en un par de fechas.

Lozano se disculpó vagamente por sus acciones en las redes sociales, diciendo que estaba “orgulloso de ser parte del viaje del club durante muchos años”.

“No hay un momento único que se pueda señalar”, dijo Heaps cuando se le preguntó si el altercado en el vestuario influyó en la decisión del club. “Fue más bien una decisión totalmente colectiva que tomamos en nombre del grupo. No solo buscamos el éxito a corto plazo, sino también a largo plazo cómo se construye este club para el futuro”.

