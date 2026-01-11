Capturan al jefe de gabinete de Netanyahu: lo acusan de obstruir una investigación

Autoridades de Israel confirmaron este domingo la captura de Tzachi Baverman, jefe de gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu, en medio de una investigación sobre la presunta filtración de documentos clasificados al diario alemán Bild y las acciones posteriores para interferir en dicho proceso judicial.

Baverman, quien recientemente recibió el nombramiento como futuro embajador de Israel en el Reino Unido, fue interrogado bajo la sospecha de obstrucción a la investigación. Se busca determinar si el alto funcionario intentó bloquear el esclarecimiento de una fuga de información de seguridad nacional.

La detención se fundamenta en el testimonio de Eli Feldstein, exasesor de Netanyahu, según medios israelíes. Feldstein declaró que Baverman le aseguró que contaba con la capacidad de anular la investigación sobre las filtraciones al periódico Bild, un proceso que Baverman conocía meses antes de que se hiciera público, informó EFE.

Vínculos con el caso “Catargate” e investigaciones paralelas

De momento, Feldstein se encuentra bajo investigación junto a otro antiguo asesor del primer ministro. Ambos están implicados en el escándalo denominado “Catargate”, el cual examina la recepción de pagos procedentes de Catar destinados a financiar campañas de opinión favorables a dicho país en los medios de comunicación israelíes.

Fuentes de seguridad informaron al Canal 12 de Israel que las autoridades tienen previsto realizar un careo oficial entre Baverman y Feldstein para contrastar sus declaraciones.

¿Será detenido Netanyahu?

Hasta el momento, el primer ministro Netanyahu no ha sido imputado formalmente en el caso de las filtraciones ni en el “Catargate”. Sin embargo, el mandatario enfrenta desde el año 2020 un juicio unificado por cargos de fraude, cohecho y abuso de confianza en tres causas de corrupción independientes.

El arresto ha provocado exigencias inmediatas desde la oposición. Yair Lapid solicitó suspender el envío de Baverman a Londres, afirmando: “Es imposible que una persona sospechosa de estar implicada en la obstrucción de una investigación de seguridad sea el rostro de Israel en uno de los países más importantes de Europa”.

Por su parte, Yair Golan, líder de Los Demócratas, calificó a los implicados a través de redes sociales como “una familia criminal que se ha apoderado de Israel”.

Sigue leyendo:

– Irán alerta de una respuesta “firme y decisiva” ante amenazas de EE.UU. e Israel

– Unión Europea presiona a Israel para que desbloquee ayuda en Gaza y el veto a 37 ONG

– Mamdani anuló 9 decretos de Adams en sus primeras horas como alcalde de Nueva York: ICE en Rikers Island y anti boicot a Israel