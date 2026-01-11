Chiquibaby recuerda sus inicios como locutora en los Estados Unidos

Stephanie Himonidis, más conocida como Chiquibaby, ha construido una exitosa carrera en la industria del entretenimiento. Sin embargo, todo lo que ha logrado es el resultado de una gran cantidad de trabajo y sacrificios, en especial cuando se mudó de Estados Unidos a México.

En una entrevista Maity Interiano, publicada el pasado 8 de enero, la mexicana dijo que a los 19 años tomó la decisión de buscar el sueño americano y que, aunque tuvo mucho miedo en ese momento, ahora entiende que todo lo que pasó la hizo convertirse en una mujer exitosa.

“No tenía ni la mayoría de edad en los Estados Unidos”, dijo. Luego explicó que en ese momento el hecho de salir de casa se daba para muchas mujeres en otras condiciones. “En mi época, para mi gremio de mi grupito de amigas, eso era: ‘tú no te sales de tu casa si no estás casada y graduada’, y yo me fui antes de graduarme de mi casa y sin casarme”, agregó.

Chiquibaby recuerda el comienzo de su carrera

En este sentido, añadió: “Me fui a la aventura… pero yo digo ‘qué agallas de aventarte así y a ver cómo te iba y así fue como empezó mi carrera en radio en los Estados Unidos”.

La primera oportunidad se le dio en una emisora de Fresno, California, en el área del valle de San Joaquín. “Chiquibaby empezó en los Estados Unidos”, señaló.

Al comienzo, su sueldo fue de $25.000 dólares al año, en un nuevo apartamento y sin carro. “Dije que no iba a regresar a México fracasada, tuve que trabajar duro para seguir cosechando éxitos poco a poco, pero no, no es fácil desde el inicio”, reconoció.

Chiquibaby explicó que le ha tocado reinventarse muchas veces y que de estas experiencias ha obtenido siempre aprendizajes. “Siempre he dicho que puedes tener talento y ser muy trabajadora… pero yo creo que el verdadero éxito o lo que verdaderamente te permite avanzar en tu carrera o en tu vida, es el saber avanzar”, afirmó.

