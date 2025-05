¿Qué pasaría si Alaïa quiere vivir con su papá? Adamari López habla de su temor

Las separaciones entre parejas suelen ser un poco complicadas, ya que saber con quién podría quedarse a vivir el hijo que tienen en común es delicado. En algunas ocasiones, recurren a instancias legales para determinar quién obtendría la custodia. Sin embargo, este no es el caso de Adamari López, ya que ella es la que vive con Alaïa. Aun así, hay un aspecto fundamental que la preocupa enormemente y le haría pensar que, como madre, no habría hecho bien el papel.

Durante una nueva emisión en el programa Desiguales, ella se sinceró sobre lo que pensaría si su pequeña en algún momento le dijera que se quiere ir a vivir con Toni Costa, momento en el que destacó que sería un impacto muy fuerte para ella: “Me dolería muchísimo si algún día Alaïa me dice que se quiere ir con su papá. Me plantearía y me preguntaría muchas cosas y pienso que tendría que ir hasta el psicólogo, pues porque: ‘¿en qué fallé?'”.

La presentadora de televisión también manifestó que puede entender que se trataría de ciclos que los más pequeños de la casa necesitan vivir con la parte paterna y, aunque le dolería, lo podría aceptar: “Pero también hay cosas que son necesarias para los hijos, a lo mejor de etapas que no han pasado, que han vivido más con la mamá que con el papá y que hay que trabajarlo”, añadió.

Adamari ha mencionado cómo es su relación con Costa por la pequeña que tienen en común y, durante una exclusiva que le ofreció a “People en Español” dio detalles de los temas que tratan: “Por lo general, nuestras conversaciones se enfocan en nuestra hija; si en alguna oportunidad tenemos algún tiempito que podemos hablar de algo más, preguntamos por la familia, aunque yo en muchas ocasiones hablo con la abuelita de Alaïa”.

López ha mencionado varias veces que mantiene una relación pacífica con el padre de su hija y con respeto por el crecimiento de la niña, para que los vea unidos a pesar de que ya no están juntos como pareja. Además, de forma constante, comparten fotos en momentos especiales con Alaïa, sin importar lo que en algún momento haya ocurrido en sus más de 10 años juntos.

A “People en Español” también agregó que aún mantiene comunicación con la madre de él: “O sea, nos hablamos por teléfono, nos escribimos, pero suelen ser temas en relación con eso, felicitarnos en el cumpleaños, pero no hay temas mucho más profundos que vayan más allá de los temas de la niña”.

Sigue leyendo:

· Adamari López muestra el regalo que le dio a sus compañeras de Desiguales

· Adamari López revela su postura sobre invitaciones a otros pódcast

· Adamari López habla de tener un trato sano con Toni Costa por su hija