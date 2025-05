Adamari López revela su postura sobre invitaciones a otros pódcast

Adamari López y su comadre Chiquibaby tienen un pódcast, y todos los jueves pueden disfrutar de un nuevo episodio. El tema de esta semana fue cuando han aceptado algún tipo de invitación y todo termina saliendo mal. En ocasiones, este tipo de cosas se presentan porque no se saben poner límites a las situaciones, y la puertorriqueña se sinceró sobre este aspecto que le ha costado un poco.

La expareja sentimental de Luis Fonsi y Toni Costa reveló la razón por la que no le gusta asistir a otros pódcast, ya que considera que en el espacio que ya comparte con la mexicana también puede abordar diversos temas como en cualquier otro medio de entretenimiento: “Yo siento que nosotros tenemos nuestra presencia dentro de YouTube y esta es mi prioridad, es nuestro proyecto y las cosas que queremos hablar, las queremos hablar y que se enteran aquí en Ada y Chiqui de Show”.

López detalló que la manera en que le gustaría asistir a otros espacios informativos utilizados a través de la plataforma de YouTube sería para promocionar algún nuevo proyecto que estén a punto de estrenar; de lo contrario, considera que todos los temas puede abordarlos con la locutora. Mientras que algunos lo pueden ver como negativo, ella lo ve como un beneficio al espacio que comparte con su comadre.

“Pero si yo no tengo nada que promover porque tengo que promover el show, si no tengo que promover este, si no tengo que promover ¿quién caerá? O mi línea de accesorios. O sea, si no tengo algo en específico que voy a promover, era otro show hablar de un tema que puedo hablar en el mío; pues no me parece“, le dijo a la locutora mexicana.

La conductora de televisión considera que no es justo velar por el bienestar económico de otros cuando también puede hacerlo por el suyo: “Antes me daba miedo decirle una persona que me invitaba a un tipo de pódcast o de un show que no porque se va a sentir mal, porque me cae bien…”, contó.

La también actriz de raíces boricuas dijo que “Pero es que lo que voy a hablar en lo tuyo lo puedo hablar aquí contigo. Entonces, a veces hay que pensar si también estás beneficiando a la otra persona, que no está mal, pero te estás perjudicando tú. Entonces, ahí sí está mal”.

