Chiquibaby celebra el cumpleaños de su hija: ‘Hoy celebro el mejor regalo que Dios me ha dado’

Chiquibaby, presentadora de televisión, compartió este 23 de agosto un mensaje, a propósito del cumpleaños de su hija Capri Blu.

En la descripción del video, indicó: “Hoy celebro el mejor regalo que Dios me ha dado: ser tu mamá, mi Capri Blu. Llegaste a mi vida para llenarla de luz, ternura y una felicidad que no sabía que existía. Tu sonrisa es mi motor y tu existencia mi milagro más grande”.

Además de esto, afirmó que su primogénita llegó para darle muchos aprendizajes: “Gracias por enseñarme a amar de una forma tan pura e infinita. Feliz cumpleaños, mi princesa”.

En este día tan especial para la conductora de ¡Siéntese Quien Pueda! subió a su cuenta en Instagram un video de cómo estaba hace cuatro años, con algunas contracciones.

“Querida hija Capri Blu. Hoy, en el día de tu cumpleaños, no puedo evitar recordar con mucha emoción el momento en que llegaste a este mundo. Te esperábamos con una ilusión inmensa y con todo el amor que podíamos darte. Eres, sin duda, el mejor regalo que la vida nos ha dado a papá y a mí. Estos cuatro años a tu lado han sido los más hermosos de mi vida. Gracias por enseñarnos tanto, por tu alegría, tu ternura y por llenarnos el corazón cada día. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! 🥳🥳 Te amamos con todo el alma”, afirmó.

En el material, la mexicana decía cómo se sentía en ese momento. “Estoy tranquila”, decía en esa oportunidad la creadora de contenido.

Los usuarios en las redes sociales reaccionaron a esta publicación con mensajes como: “Muchas felicidades a Capri que momento tan lindo nos compartes te sigo desde siempre y veo como ha crecido tu bella hija Dios la Bendiga siempre y sea una señorita de bien”, “Ese momento no se olvida. Cuando lo recuerdas revives ese momento tal cual. Happy Birthday Capri Blu. Muchas bendiciones”.

