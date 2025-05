Adamari López habla de tener un trato sano con Toni Costa por su hija

Adamari López y Toni Costa anunciaron su separación en mayo de 2021, un hecho que sin duda sorprendió a los seguidores de la puertorriqueña, ya que tenían un vínculo sentimental de más de 10 años y una hija en común. Sin embargo, notaron que las cosas entre ellos ya no funcionaban de la mejor manera y decidieron poner fin a la relación.

Mantener una relación sana después de una separación suele ser, en muchos casos, un poco complicado; sin embargo, Lucero y Manuel Mijares son un claro ejemplo de que se puede tener un vínculo respetuoso y amigable para poder ver crecer a sus hijos unidos. Adamari no pudo evitar pensar en su situación con el padre de su hija y observar la de estos dos grandes artistas, quienes incluso trabajan juntos.

“Yo tengo una buena relación con mi ex pareja, es el padre de mi hija, pero no estamos juntos. Los veía (a ustedes) cuando acompañaste a Mijares a ver lo de su portal (en el programa Juego de Voces) y vi una relación tan bonita, pero ese día por alguna razón me tocó más“, dijo López en exclusiva para “Desiguales”.

La conductora de televisión mencionó que habló con su ex para recalcarle que siempre será importante una buena relación respetuosa por la tranquilidad de Alaïa; de este modo, ella podrá sentir que está creciendo en un ambiente sano a pesar de las circunstancias: “Le digo a Toni que me daba gusto, y que quisiera que nosotros continuáramos haciendo esos buenos papás para nuestra hija, qué es lo más importante que uno puede hacer por un hijo“.

Manuel y Lucero tienen dos hijos en común y, aunque ya no sostienen una relación amorosa, eso no es un impedimento para estar ahí para sus pequeños después haber tenido un matrimonio de 14 años. Recordemos que fue en marzo de 2011 cuando hicieron su separación pública.

“Yo creo se dio un poco natural. Tenemos un hijo que es más grande que Lucero, tal vez en nuestros caracteres, nuestras personalidades, nuestra forma de ser. Nuestras personalidades también ayudaron, no somos personas explosivas”, le comentó la cantante a Adamari.

