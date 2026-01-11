Donald Trump sugiere a New York Giants contratar a John Harbaugh tras despido de Baltimore Ravens

En medio de todos los flancos políticos que Donald Trump tiene abierto, el mandatario se ha tomado un tiempo para opinar sobre NFL esta semana. El pasado sábado sugirió a New York Giants contratar a John Harbaugh tras su despido de Baltimore Ravens.

Por medio de su red social Truth Social, el republicano animó a la franquicia neoyorquina a elegir a Harbaugh como su nuevo entrenador para la próxima temporada de la NFL.

“New York Giants debería contratar, sin lugar a dudas, a John Harbaugh. ¡Y John, un gran tipo, debería aceptar el trabajo!”, escribió.

Se trata de la segunda opinión de Trump sobre NFL en una semana. Ambas sobre el futuro de Harbaugh en los banquillos. El pasado miércoles también acudió a su red social para alabar al exentrenador y animar a las franquicias a contratarlo.

Trump aseguró que Harbaugh y su hermano eran dos ganadores que debían obtener un nuevo trabajo. “Contraten a John Harbaugh rápido. Él y su hermano son ganadores totales”, escribió.

¿Qué relación tiene John Harbaugh con Donald Trump?

La relación entre ambos data de julio de 2025, cuando John Harbaugh y su hermano Jim Harbaugh asistieron a la Casa Blanca en compañía de sus familiares para reunirse con Donald Trump.

Según los reportes, la visita no tuvo un motivo público específico. USA Today informó que la Casa Blanca invitó a la familia Harbaugh a reunirse con el presidente Donald Trump en el Ala Oeste.

Tras el encuentro, John dijo que cualquier oportunidad de conocer al presidente es “increíble” y le deseó éxito en su último mandato en Washington.

”Fue fantástico. Y les prometo que apoyo a nuestro presidente. Quiero que nuestro presidente tenga éxito, así como quiero que mi mariscal de campo tenga éxito y que mi equipo tenga éxito; fue una experiencia increíble”, declaró en su momento.

John Harbaugh despedido tras 18 temporadas

La salida de John Harbaugh de Baltimore Ravens tras 18 temporadas se dio el pasado martes cuando la franquicia anunció “una de las decisiones más difíciles”: prescindir de sus servicios a pesar de que había firmado una extensión hasta 2028.

La salida de John se da por el rendimiento irregular de los Ravens esta temporada, quedándose fuera de los playoffs por primera vez desde 2021. Asimismo, Baltimore terminó 3–6 en el M&T Bank Stadium, el peor registro como local desde que existe la franquicia.

Antes del despido, Ravens se quedó fuera en la última semana al caer 26-24 ante Pittsburgh Steelers. Baltimore cerró la campaña con récord 8–9, insuficiente para clasificar a los playoffs.



