“Yo gobierno Venezuela”: dueño de Dallas Cowboys cita a Trump y bromea sobre su nuevo coordinador defensivo

La invasión de Estados Unidos a Venezuela sigue siendo tendencia y se ha trasladado al deporte. Específicamente a la NFL, donde el pasado jueves el dueño de Dallas Cowboys, Jerry Jones, citó a Donald Trump para bromear sobre la elección de su nuevo coordinador defensivo.

En una rueda de prensa que sirvió como balance final para una temporada en la que los Cowboys no llegaron a los playoffs, Jones fue cuestionado sobre la elección del nuevo coordinador defensivo.

Utilizando la ironía y su característico sentido del humor, Jones citó una frase que Donald Trump ha utilizado mucho en los últimos. El mandatario republicano ha asegurado en indeterminadas ocasiones que gobierna Venezuela.

Queriendo asegurar que tiene el control de su equipo y la toma de decisiones, Jones ironizó al respecto cuando le preguntaron sobre el reemplazo de Matt Eberflus, quien fue destituido recientemente.

“Como diría Trump, yo gobierno Venezuela“, dijo Jones. El gerente general, su hijo Stephen Jones, el entrenador en jefe Brian Schottenheimer y Los presentes en la sala estallaron de risa por la metáfora.

“Ya en serio, Schotty tuvo mucho que ver con la contratación de Matt Eberflus la última vez, y eso no se considera negativo, de ninguna manera estaría aquí si Schotty no lo hubiera querido”, aseguró.

“Bueno, seamos claros. Él mismo puede decirlo: De ninguna manera (Eberflus) estaría aquí si ellos (su hijo y Schottenheimer) no lo hubiera querido. Pero yo, en particular, organicé una fiesta cuando logramos que viniera, y me emocionó la singularidad de su personal”, explicó.

Dallas Cowboy terminó la temporada recibiendo 511 puntos en contra. Nunca antes en la historia de la franquicia se había concedido tantas anotaciones. La sequía del conjunto texano se extiende ya a tres décadas.

La última vez que los Dallas Cowboys ganaron el Super Bowl fue en la temporada 1995-96, cuando se coronaron en el Super Bowl XXX al vencer 27-17 a los Pittsburgh Steelers en Tempe, Arizona.

Origen de la frase de Trump usada por Jerry Jones

La frase usada por Jones, en tono de broma, ha sido repetida por Trump en los últimos días luego de que el pasado sábado 3 de enero las fuerzas del orden de Estados Unidos invadieran militarmente a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, quien ejercía el poder de facto.

El líder político tenía una recompensa de $50 millones de dólares por supuesto “narcoterrorismo”. Fue arrestado junto a su esposa, Cilia Flores. Ahora son acusados por una corte del distrito sur de Nueva York de cuatro cargos.

A Maduro y Flores se les señala por conspiración narcoterrorista y conspiración para importar cocaína. También, por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.



