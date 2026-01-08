Andy Borregales, jugador de New England Patriots, apoya captura de Nicolás Maduro

Andrés Borregales, jugador de New England Patriots en la NFL, no titubeó a la hora de dar su opinión sobre la captura Nicolás de Maduro por parte de las fuerzas del orden de Estados Unidos.

En una entrevista para MassLive.com, el venezolano se mostró contento al enterarse de la noticia del arresto de Maduro junto a su esposa Cilia Flores, luego de que la fuerza militar estadounidense invadiera Caracas el pasado 3 de enero.

El pateador se enteró el sábado por la mañana gracias a su esposa Stephanie, que lo despertó con la noticia. “Estaba medio dormido (…) mi esposa me dijo: ‘Acabamos de capturar a Maduro’ y yo estaba como ‘¡¿Qué?! ¿De qué estás hablando?’ Luego vi las noticias”, narró.

Borregales nació en Caracas en el seno de una familia venezolana que tuvo que abandonar Venezuela bajo el gobierno del fallecido Hugo Chávez. Andy tenía dos años cuando llegó a Estados Unidos.

Más allá de las opiniones divididas sobre legalidad, invasión o derecho internacional, Borregales habló en nombre de todo su gentilicio y reconoció que la captura de Maduro ha traído felicidad a una gran parte de los venezolanos.

“Al final del día, muchos de nosotros, los venezolanos, estamos contentos (…) han pasado 26 años de dificultades. Por eso mis padres tuvieron que irse y vinieron aquí. Esa es realmente la razón por la que muchos de nosotros nos fuimos. Estoy en apoyo de (la captura de Maduro). Toda mi familia tuvo que mudarse”, contó.

El jugador de 23 años describió que esa sensación de alegría se pudo comprobar en la ciudad de Miami, donde miles de venezolanos salieron a las calles a celebrar la captura del líder del régimen de Caracas.

“Incluso en casa, en Miami, había una gasolinera llena de venezolanos, reuniéndose y animando, tocando música (…) muchos tuvieron que dejar su país de origen, no realmente por elección, sino para tener un futuro mejor”, explicó.

Andrés se convirtió en el cuarto venezolano que jugará en la NFL. El tercero fue su hermano José Borregales en 2021.

Captura de Nicolás Maduro

El pasado sábado 3 de enero, en horas de la madrugada, Estados Unidos invadió Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

El líder político que ejercía el poder de facto en Venezuela, tenía una recompensa de $50 millones de dólares por supuesto “narcoterrorismo”.

Casi al amanecer, Donald Trump anunció que fuerzas del orden de Estados Unidos lo arrestaron junto a su esposa, Cilia Flores.

Ahora son acusados por una corte del distrito sur de Nueva York de cuatro cargos. A Maduro y Flores se les señala por conspiración narcoterrorista y conspiración para importar cocaína.

También, por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.



