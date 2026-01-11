Hondureño bajo custodia de ICE muere en California: La familia exige justicia

Un inmigrante hondureño de 68 años falleció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California, un caso que ha generado reclamos de justicia por parte de su familia tras conocerse las circunstancias de su muerte.

Se trata de Luis Beltrán Yáñez-Cruz, quien murió el 6 de enero en el Hospital John F. Kennedy Memorial, en la ciudad de Indio, luego de ser ingresado por complicaciones de salud relacionadas con el corazón, informó el ICE en un comunicado.

De acuerdo con la agencia, Yáñez-Cruz fue declarado muerto a la 1:18 de la madrugada, hora del Pacífico, por un médico, tras varios días de atención médica especializada.

Según el ICE, el 4 de enero el personal del Centro de Detención Regional Imperial, en Calexico, trasladó al hombre a la unidad médica luego de que reportara dolor en el pecho. Josselyn Yáñez, su hija, dijo a Telemundo que fue en ese centro en donde empezó a presentar problemas de salud.

“Estando allí, se comenzó a quejar de que cuando él comía le daban ganas de vomitar y sentía dolor de estómago”, relató la mujer.

Posteriormente fue llevado al Centro Médico Regional El Centro y, más tarde, evacuado en helicóptero al hospital en Indio para recibir atención de mayor nivel.

A pesar de las intervenciones médicas, Yáñez-Cruz falleció en la madrugada del 6 de enero, indicó la agencia federal.

No obstante, la hija y sus familiares consideran que la versión oficial es “difícil de creer”. “Que se haga justicia. No era la muerte que él merecía”, dijo a Telemundo.

TPS negado

ICE señaló que Yáñez-Cruz había ingresado a Estados Unidos sin inspección ni autorización. Fue arrestado por la Patrulla Fronteriza cerca de Eagle Pass, Texas, en junio de 1993, y expulsado del país. En una fecha no precisada, reingresó nuevamente sin permiso.

Entre 1999 y 2012, presentó múltiples solicitudes de Estatus de Protección Temporal (TPS), todas las cuales fueron denegadas, según ICE.

El 16 de noviembre de 2025, agentes federales lo localizaron y arrestaron durante un operativo policial en Newark, Nueva Jersey, tras lo cual fue puesto bajo custodia del ICE y recibió una citación para comparecer en un proceso de deportación. Al momento de su fallecimiento, permanecía detenido a la espera de ese procedimiento.

El ICE informó que, conforme a su protocolo, notificó el caso a la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Seguridad Nacional y comunicó telefónicamente la muerte al Consulado de Honduras en Los Ángeles.

Sigue leyendo: