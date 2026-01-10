Migrante detenido por ICE en Puerto Rico cuando acudía a clínica con embarazada fue trasladado a Alligator Alcatraz

SAN JUAN – Albeto Pierre, migrante haitiano detenido en Puerto Rico en Nochebuena en las inmediaciones de un hospital al que acudió para acompañar a su pareja embarazada de 8 meses, fue trasladado al centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, en Florida.

“Bien triste esta situación. Él no está bien de salud y ha dejado sola a su mujer con 8 meses de embarazo. Él llegó aquí pidiendo auxilio y huyendo de las bandas en Haití. Están haciendo todo lo posible para traerlo a Puerto Rico de nuevo“, afirmó este jueves a EFE Leonard Prophil, líder comunitario y portavoz de los haitianos en Puerto Rico.

Pierre, vivía en Puerto Rico desde 2022, es padre de un niño ciudadano estadounidense de un año y pareja consensual de una mujer dominicana, quien es residente permanente legal y está embarazada de su segundo hijo.

“Los migrantes que vienen aquí, vienen a trabajar, no vienen a hacer nada malo. Cuando deportan a alguien a Haití es como mandarlo a ejecutarlo. Es horrible”, aseveró Prophil, agregando que alrededor de 700 haitianos han sido detenidos en Puerto Rico desde que comenzó la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A pesar de que no representa un riesgo de fuga ni peligro para la comunidad, y de que no tiene récord criminal, Pierre fue arrestado el 24 de diciembre de 2025 cerca de la clínica Health Pro-Med, en la avenida Borinquen.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico reclamó la semana pasada su liberación y denunció las condiciones de detención infrahumanas en distintos centros, incluyendo deficiencias sanitarias y carencias de servicios esenciales que amenazan la integridad física y salud de migrantes detenidos.

La ley federal establece supuestos específicos para la detención obligatoria, ninguno de los cuales aplica a Pierre. Además, Pierre había solicitado un Estatus de Protección Temporal (TPS) y autorización de empleo.

Asimismo, la ACLU presentó una petición de habeas corpus de emergencia ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en representación de Pierre, debido a su arresto por agentes federales la víspera de Navidad en Barrio Obrero en Santurce, San Juan.

La mayoría de los haitianos y dominicanos surca el mar Caribe que separa a Puerto Rico de la Española, en las embarcaciones llamadas “yolas”, arriesgando su vida en busca de un futuro con mejores oportunidades.

