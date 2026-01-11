Juez ordena a gobierno de Trump restaurar $10 mil millones en fondos para personas de bajos ingresos a Nueva York

Un juez federal de Manhattan bloqueó de manera temporal a la administración del presidente Donald Trump para que no congele miles de millones de dólares en fondos para el cuidado infantil y la lucha contra la pobreza en Nueva York y otros cuatro estados más, ordenando a las autoridades federales que levanten las restricciones sobre el dinero mientras el caso avanza.

Tanto Nueva York como otros cuatro estados demócratas demandaron al gobierno republicano a inicios de esta semana luego de que el Departamento de Servicios Humanos anunciara que retendría $10,000 millones de dólares en fondos federales de tres programas importantes: el Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y la Subvención Global para Servicios Sociales.

Los mencionados programas representan cerca de $3,100 millones de dólares en dinero federal para cientos de miles de familias de Nueva York cada año, dijeron los funcionarios estatales, informó Gothamist.

La orden, que seguirá vigente por hasta 14 días a menos que se amplíe, dice que los funcionarios federales eliminarán cualquier restricción que impida a los estados obtener fondos bajo esos programas.

La administración Trump había asegurado que la congelación era necesaria para que el departamento tuviera tiempo de investigar un posible fraude. No obstante, los estados alegaron que los recortes podrían interrumpir rápidamente los servicios, que el gobierno no presentó evidencia que justificara la medida y que los había señalado ilegalmente.

Sigue leyendo:

•Bloqueo al congelamiento de miles de millones en fondos para cuidado infantil tras orden de Trump es temporal

•¿Por qué el sueño americano luce inalcanzable?: la crisis de vivienda y cuidado infantil en EE.UU.

•Sin subsidios: el impacto en millones de estadounidenses en 2026 y el futuro de sus seguros médicos