Sin subsidios: El impacto en millones de estadounidenses en 2026 y el futuro de sus seguros médicos

La expiración de subsidios de salud afectados por un cierre gubernamental ha comenzado a impactar a más de 20 millones de estadounidenses, debido a que las primas han aumentado hasta el 114%, justo cuando la asequibilidad médica se convierte en un tema crucial para las elecciones intermedias.

Este aumento es consecuencia de la expiración de los créditos fiscales mejorados que durante varios años ayudaron a reducir el costo del seguro de salud para millones de beneficiarios de la Ley de Atención Médica Asequible. Esta decisión del gobierno federal derivó en el cierre del gobierno con el inicio del año fiscal en octubre y que se prolongó durante 43 días.

Incluso los republicanos moderados pidieron una solución para salvar sus aspiraciones políticas para 2026 y el propio presidente Donald Trump sugirió una salida drástica, pero se retractó tras la reacción negativa de los conservadores.

Al final, ambas facciones en el Congreso no lograron un acuerdo y no pudieron salvar los subsidios antes de su fecha de vencimiento. Aunque queda una esperanza, pues está programada una votación en la Cámara de Representantes este mes, en busca de una alternativa.

¿Quiénes son los más perjudicados por el fin de los subsidios médicos?

Mientras tanto, el cambio afecta a un sector diverso de la población que no tiene acceso a su seguro médico a través de un empleador y no califican para Medicaid o Medicare. Este grupo incluye a muchos trabajadores autónomos, propietarios de pequeñas empresas, agricultores y ganaderos.

Aunque los políticos, principalmente los republicanos tienen sobre sí una fuerte presión para restablecer estos apoyos, ya que en este año está programada la elección intermedia y esta medida podría costarles seriamente de cara a las urnas, ya que temas como la asequibilidad, incluido el costo de la atención médica, encabeza la lista de preocupaciones de los votantes.

Sin los subsidios, el costo de los seguros médicos podría duplicarse o hasta triplicarse para muchas familias. Si bien en su momento fueron aplicados para atender a los beneficiarios de la Ley de Atención Médica Asequible en 2021 como medida temporal para ayudar a la población durante la pandemia, el gobierno de Joe Biden decidió retrasar su fecha de expiración hasta el comienzo de 2026.

Esto permitió que miles de beneficiarios de bajos ingresos recibieran atención médica sin primas, y quienes tenían ingresos altos no pagaron más del 8.5% de sus ingresos. También se amplió la elegibilidad para las personas de clase media.

Sin subsidio, los más de 20 millones de estadounidenses inscritos al programa subsidiado de la Ley de Atención Médica Asequible verán aumentos en sus primas de 114% en promedio, de acuerdo con un análisis de la organización civil KFF.

La preocupación por conservar un servicio médico

“Me molesta mucho que la clase media haya pasado de estar apretada a estar asfixiada, y que sigan amontonándose y dejándonos la responsabilidad a nosotros”, dijo a The Associated Pres Katelin Provost, madre soltera de 37 años, cuyos costos de atención médica están a punto de dispararse. “Estoy increíblemente decepcionada de que no se hayan tomado más medidas”. En su caso, la prima mensual del trabajador social aumenta de $85 a casi $750.

Por su parte, Stan Clawson, cineasta independiente y profesor adjunto de Salt Lake City, dijo que decidió absorber el costo adicional, y que pasó de pagar poco menos de $350 al mes por sus primas el año pasado, esta cifra aumentará a casi $500 al mes este año. Sin embargo, dijo que está dispuesto a absorber el costo porque necesita un seguro médico, ya que a sus 49 años vive con parálisis por una lesión de la médula espinal.

Los efectos sobre la matriculación aún están por verse

De acuerdo con expertos, la expiración de los subsidios provocará que muchos de los 24 millones de beneficiarios por la Ley de Atención Médica Asequible, especialmente los más jóvenes y saludables, a renunciar por completo a la cobertura de seguro de salud.

Con el tiempo, el costo del programa también podría elevarse hasta hacerse inaccesible a la población mayor y más enferma.

Un análisis realizado en septiembre por el Urban Institute y el Commonwealth Fund proyectó que las primas más altas por la expiración de los subsidios obligarían a unos 4.8 millones de estadounidenses a abandonar su cobertura en 2026.

Aunque todavía está vigente el periodo para seleccionar y cambiar planes médicos, hasta el 15 de enero en la mayoría de los estados, por lo que el efecto final sobre la inscripción aún está por determinarse.

Mientras tanto, los estadounidenses acusan a los legisladores de no entender lo que realmente implica pagar por un servicio médico, mientras los costos aumentan sin alivio. Muchos exigen que se restablezcan los subsidios junto con reformas más amplias para que la atención médica sea más asequible para todos los estadounidenses.

“Tanto republicanos como demócratas llevan años diciendo: ‘Tenemos que solucionarlo. Pues que lo hagan’”, dijo Chad Bruns, de 58 años, beneficiario de la Ley de Atención Médica Asequible en Wisconsin. “Tienen que llegar a la raíz del problema, y ​​ningún partido político lo hace jamás”.

