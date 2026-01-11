Kendall Jenner aclara que nunca se ha hecho una cirugía estética

La modelo y empresaria Kendall Jenner aclaró los rumores sobre las supuestas cirugías estéticas que se ha hecho en el rostro con el paso de los años. La menor del clan Kardashian ha sido blanco de un constante escrutinio público sobre su aspecto. Aunque existen muchas especulaciones sobre cirugías que se ha hecho, la modelo decidió abordar este tema con total franqueza.

Durante su participación en el podcast In Your Dreams with Owen Thiele, Kendall Jenner habló espontáneamente sobre las cirugías estéticas que se especula que se hizo en el rostro. La hermana de Kim Kardashian negó haberse hecho una cirugía estética en el rostro. Sin embargo, la modelo aseguró que no intentará convencer a las personas ya que existe una narrativa establecida sobre su aspecto físico.

“Cuando una persona en internet quiere creer algo, no hay forma de convencerla de lo contrario. No voy a sentarme aquí a convencer a nadie de que no lo he hecho; hay todo un mundo en internet que piensa que me he hecho una reconstrucción facial completa”, expresó.

El conductor del show se mostró un poco incrédulo cuando Kendall Jenner negó haberse hecho una cirugía de nariz. Esto parte del hecho de que han circulado imágenes en redes sociales que comparan el rostro de Kendall Jenner de hace unos años con su rostro actual, revelando algunos cambios físicos. A pesar de lo que se dice, la modelo fue tajante al negar alguna operación.

“Nunca me he hecho ninguna cirugía plástica en la cara. Nunca me he hecho nada. Lo juro por Dios, por todo lo que amo, nunca me he hecho una cirugía de nariz”, exclamó durante la charla.

Kendall Jenner atribuyó los cambios de sus facciones a factores naturales y tratamientos médicos que ha seguido durante los últimos años. Un ejemplo de eso es un medicamento contra el acné que tuvo que usar para tratar esta afección hace pocos años.

Aunque negó procedimientos quirúrgicos en su rostro, Kendall Jenner sí reconoció que se hizo algunos tratamientos estéticos como botox en su frente, PRP y microneedling, para atender las cicatrices de acné. Con respecto al botox, Kendall Jenner confesó que no le gustó.

“He hecho dos rondas de baby Botox en la frente. Eso es todo. Fue lo único que me puse. No me gustó, y no me encanta. A veces lo considero, pero mis cejas son tan rectas y están tan cerca de mis ojos que en realidad disfruto mucho el movimiento que tengo”, dijo.

Kendall Jenner reflexionó sobre el impacto emocional que puede causar la tendencia en redes sociales de analizar los rostros de las celebridades y evaluar si se hicieron cirugías estéticas. Sin embargo, la modelo aseguró que con el paso del tiempo esto ha dejado de importarle.

“Quiero darme gracia todos los días por las cosas que pueden molestarme. Pero también creo que, a medida que envejezco, menos me importa”, concluyó.

