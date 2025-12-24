Kendall Jenner presume otra de sus propiedades en California

En su cuenta de TikTok, la supermodelo Kendall Jenner ha mostrado gran parte de su nueva casa en Montecito, California. Durante el recorrido que hace se puede ver sus amplios campos, sus caballos y la decoración navideña en el lugar.

Jenner compartió este video pocas semanas después de haber hecho un recorrido oficial por la mansión en Los Ángeles que construyó desde cero. Cuando mostró la propiedad a la revista especializada ‘Architectural Digest’, explicó que había diseñado esta residencia pensando que la convertiría en su hogar de descanso.

Pero allí no han parado sus inversiones, pues en agosto de este año se informó que la también expareja de Bad Bunny había pagado $23 millones de dólares por una residencia en Montecito, lejos de Hidden Hills, la que es la comunidad favorita del clan Kardashian Jenner.

Aunque varios medios de comunicación informaron sobre esta nueva compra, parece ser que Jenner la ha querido mantener en privado. Hasta ahora, que ha compartido algunos de los espacios de la residencia en sus redes sociales.

Mostró algunas de las caballerizas, la cocina de la casa principal y la decoración navideña que puso en la sala de estar. La modelo también fue entrevista el año pasado por la revista ‘Architectural Digest’ para que mostrara en exclusiva la decoración para Navidad que puso en su residencia principal de California.

En agosto, cuando se habló por primera vez de esta propiedad, los medios dijeron que Kendall había estrenado el lugar usándolo como escenario para el cumpleaños número 28 de su hermana Kylie Jenner.

En su cuenta de Instagram, Kendall también compartió una serie de fotos en la que hace un resumen de sus días en esta residencia y de lo que parecen ser sus vacaciones navideñas.

Sigue leyendo:

• Anthony Hopkins estuvo interesado en una mansión de los Hamptons y ahora ha sido demandado

• Piden $6 millones de dólares por antigua casa de Gillian Anderson

• Quieren convertir antigua mansión de Michael Jordan en un museo inmersivo