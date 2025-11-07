Kendall Jenner alquiló la mansión de Tommy Hilfiger para celebrar su cumpleaños

El pasado 3 de noviembre, Kendall Jenner cumplió 30 años y para celebrarlo viajó a una isla privada junto con familiares y amigos. Entre los asistentes resaltaron sus hermanas, su madre y su amiga Hailey Bieber junto con su esposo Justin Bieber.

Jenner no dejó de compartir en redes sociales fotos en la que muestra parte de la celebración en la isla. Según medios especializados, la supermodelo habría alquilado una mansión de Tommy Hilfiger ubicada en Mustique, en San Vicente y las Granadinas.

Durante su estadía pudo disfrutar de la unión entre el Mar Caribe y el océano Atlántico, por lo que muchas en muchas de las fotos compartidas en redes sociales luce su cuerpo en traje de baño e incluso desnuda.

Según la versión estadounidense de ‘The Sun’, el alquiler de la villa tiene un precio mínimo de $125,000 dólares por semana, aunque se desconoce cuántos días exactamente Jenner estuvo en el sitio.

También explicaron que la propiedad tiene capacidad para recibir hasta 18 huéspedes y que ocupa un lote de seis acres, aunque la verdadera joya de la corona es su playa privada, de la que todos pudieron disfrutar.

Se dice que la casa principal, la cual Hilfiger habría construido desde cero, está distribuida en siete dormitorios con baño privado, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otros lujos.

En las fotos compartidas por Kendall se pueden ver las vistas al mar que ofrece la vivienda desde cada una de sus habitaciones, las cuales cuentas con grandes ventanas de piso a techo.

En la página web de la villa, se describe el sitio: “El espectacular vestíbulo de doble altura, repleto de palmeras y con una impresionante escalera doble, crea un ambiente dramático, y a medida que la villa se revela, no decepciona. La arquitectura es una fusión de Oliver Messel y Andrea Palladio, con elegantes y suntuosos salones y comedores que se abren a amplias terrazas que rodean la casa y dan paso a las blancas arenas de la bahía de L’Ansecoy”.

