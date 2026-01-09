Kendall Jenner aclara rumores sobre su sexualidad: “No tendría ningún problema en serlo”

La modelo Kendall Jenner abordó los rumores que han surgido con respecto a su sexualidad. Durante su participación en el podcast “In Your Dreams ” de Owen Thiele.

Jenner aclaró los rumores que han surgido en internet que señalaban que ella ha mantenido en secreto que en realidad le gustan las mujeres. La supermodelo desmintió esta información y expresó su opinión al respecto. Jenner aseguró que lo que realmente le molesta es la crueldad de las personas.

“No es como si me dieran la bienvenida con un gesto de ‘Oye, si lo fueras, sí, ven’. No es amable. Es muy cruel. Es como si me preguntaran: ‘¿Qué demonios estás haciendo?'”, continuó.

La modelo negó que se identifique como queer pero aclaró que en caso de serlo no tendría problema para hacerlo público.

“Entiendo que salir del clóset no es fácil para nadie, si no para la mayoría”, explicó. “Y no digo que sea fácil, pero sabiendo, y puedo hablar por mí misma, y ​​conociéndome, creo que a estas alturas de mi vida ya lo habría hecho. No digo que sea fácil. Solo digo que conociéndome y sabiendo cómo me gustaría vivir mi vida, lo haría. No tendría ningún problema en serlo”.

Kendall dijo que no entiende la narrativa detrás de estos comentarios. “Creo que hay toda una narrativa de que estoy ocultando esto… He visto cosas realmente desastrosas que dicen: ‘Es malo para el negocio’, y yo me pregunto: ‘¿Qué? ¿Cómo?’. No lo entiendo”, dijo.

Kendall Jenner tampoco negó que esto sea algo que pueda hacer en algún momento de su vida. “En resumen, a día de hoy, no lo soy. No creo que lo sea, pero no me cierro a las experiencias de la vida”

La modelo ha estado en varias relaciones conocidas. Se han conocido sus romances con Harry Styles , Ben Simmons , A$AP Rocky y otros. Su relación pública más larga fue con Devin Booker , con quien salió de 2020 a 2022. También fue vinculada sentimentalmente con el cantante puertorriqueño Bad Bunny, con quien tuvo una relación intermitente.

