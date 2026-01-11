La mansión de Richard Simmons tiene nuevo dueño

Los agentes de bienes raíces encargados de la venta del refugio de Richard Simmons en Hollywood Hills, California, han encontrado un interesado. Por ahora, se encuentran en las últimas conversaciones y por eso no se ha confirmado cuál será el precio final de venta.

La propiedad entró al mercado de bienes raíces en junio del año pasado, casi un año después de la muerte de Simmons. El precio que marcaba la propiedad era $6.9 millones de dólares, pero meses después se fue rebajando a $5.8 millones de dólares.

Esta mansión fue muy importante en la vida de Simmons, pues la compró en los años 80 por $670,000 dólares y vivió en ella desde su retiro en 2014 hasta su muerte en 2024.

Tampoco se ha revelado por los momentos la identidad del interesado y cuál es la intención que tiene con la propiedad.

Durante una década, Simmons pudo disfrutar de una casa de 4,119 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cuatro baños completos, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior de la casa, el listado dice: “Entrada formal al vestíbulo central con piso de madera a medida, cocina renovada con electrodomésticos Thermador y área de desayuno, comedor formal para diez personas, sala de estar en un escalón y sala de música con chimenea de doble cara, finos detalles arquitectónicos que incluyen ventanas con ventiladores palladianos y puertas francesas”.

El agente de bienes raíces también dice que esta es un “oportunidad única de poseer una casa emblemática o construir una nueva obra maestra”.

