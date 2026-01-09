Alec Baldwin inicia el año rebajando su mansión en los Hamptons

Desde el 2022, el actor Alec Baldwin y su esposa Hilaria han intentado deshacerse de la gran propiedad que tienen en Amagansett, Nueva York. La falta de interesados y paso del tiempo les ha obligado a rebajar su precio y cambiar de estrategia.

A inicios de diciembre del 2025, la propiedad regresó al mercado luego de unos meses fuera. En ese momento marcaba un precio de $21 millones de dólares, pero ahora, apenas un mes después, se ha rebajado la cifra a $19.99 millones de dólares. Esta cifra también es muy inferior a los $29 millones de dólares que pedía por el sitio en 2022.

Antes de que la propiedad volviera a estar disponible en diciembre, el actor de 67 años aseguró que había cambiado de opinión sobre la venta de la propiedad, pues tenía un gran valor sentimental para él. Eso parece haber sido una estrategia para que se hablara de la residencia en los medios y que él mismo se encargara de resaltar sus cualidades.

Por otro lado, hay que recordar que el mismo Baldwin se grabó hace meses haciendo un recorrido por la propiedad y este video fue compartido por la agencia de bienes raíces encargada de la venta.

Esta propiedad incluye una casa principal de 10,000 pies cuadrados distribuidos en dos plantas con cuatro habitaciones, siete baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado, sala de cine, sala de vinos, biblioteca y otras comodidades.

Al mismo tiempo que la pareja insiste en la venta de esta propiedad, medios de comunicación reciben indicaciones contradictorias sobre su futuro. Fuentes aseguran que han estado buscando residencias en Nueva Jersey, pero la misma Hilaria declaró que también estaban considerando mudarse a Los Ángeles.

Aunque no se sabe cuál será el destino final, lo que sí es cierto es que están buscando un nuevo hogar en el que criar a sus siete hijos, pues ya han afirmado que no están conformes con el dúplex que tienen en Nueva York.

