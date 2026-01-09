Lily Allen y David Harbour rebajan el precio de su casa en Brooklyn

El divorcio de Lily Allen y David Harbour aún no se ha cerrado y la venta de la casa que compartieron en Brooklyn tampoco logra venderse. La falta de interesados ha hecho que la pareja decida rebajar el precio de la propiedad.

La casa entró al mercado poco después de que la pareja anunciara su separación tras cuatro años de matrimonio. Originalmente, estaba disponible por $8 millones de dólares y ahora en el listado, disponible en la página web de Compass, marca un precio de $7.3 millones de dólares.

Esta propiedad es de gran importancia para la pareja, pues el actor y la cantante se encargaron de reformarla y de mostrar su resultado a la revista especializada ‘Architectural Digest’.

Por ahora no se han difundido detalles sobre cómo marcha el proceso de divorcio, pero tienen un importante interés mediático en torno a infidelidades y tensiones que precedieron al divorcio. Hay que recordar que Allen describió algunos de los problemas de su relación en el álbum ‘West End Girl’.

Esta rebaja de la propiedad se da días después de que estrenara el final de la serie ‘Stranger Things’, de la cual Harbour fue protagonista desde la primera temporada.

Pese a la rebaja de su precio, en el listado se sigue destacando “su majestuosa fachada hasta su refinada paleta de colores interiores, la casa narra una historia de capas que fusiona el encanto inglés tradicional, la sensibilidad moderna de Brooklyn y una rica influencia italiana”.

La casa tiene una extensión de 3,960 pies cuadrados distribuidos en cuatro plantas con cinco dormitorios, cuatro baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Del interior de la propiedad se destacan varios detalles, incluyendo que “cuenta con gabinetes de estilo inglés sencillo, un salpicadero de azulejos Ann Sacks, una estufa Officine Gullo y una amplia isla, mientras que una banqueta a medida bajo amplios ventanales inunda el espacio de luz natural”.

