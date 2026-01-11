Mickey Rourke no acepta trabajar por menos de $200,000 dólares por día

El actor y exboxeador Mickey Rourke fue desalojado de la casa en la que vivía alquilado por incumplimiento de pago. Esta noticia ha generado muchos comentarios sobre la situación económica de Rourke, quien hace años participó en muchas películas de acción y que incluso fue nominado a un premio Oscar por su trabajo en ‘The Wrestler’ (2008).

Lo mediático que ha sido el desalojo también ha hecho que se le ofrezca trabajo, pero la representante Kimberly Hines reveló a ‘TMZ’ que el actor no acepta los proyectos porque no cumple con sus requisitos. Explican que se le ha ofrecido películas independientes, sesiones de fotos, apariciones en vivo y firmas de autógrafos.

Hines le dijo a ‘TMZ’ que Rourke ha rechazado estas ofertas porque él quiere que se le pague $200,000 dólares por día. También aspira a que las ofertas de películas sean para proyectos con cineastas y actores de primer nivel, no está dispuesto a películas independientes con poco presupuesto.

En la misma conversación, la representante confirmó que el actor vivió durante unos días en un hotel de West Hollywood, al mismo tiempo que era desalojado. Ahora, consiguió un apartamento en Los Ángeles para que pueda vivir, pero Hines dice que tendrá que aceptar trabajos pronto para poder mantenerlo.

Hay que recordar que esta misma representante estuvo relacionada con la campaña de GoFundMe que se creó para ayudarlo y la que él criticó en redes sociales, alegando que no había aprobado que se creara.

“Esto es muy vergonzoso… No den dinero, y si lo dieron, recupérenlo. Es realmente humillante. Dicen que llega a los 100.000 dólares. No aceptaría ni un céntimo de caridad de nada”, dijo el actor en un video para Instagram.

Luego del video, Hines le explicó a ‘Deadline’: “Mi asistente lo inició para ayudar a Mickey, un gesto amable, ya que lo estaban obligando a irse de su casa. No fue con mala intención. El dinero no se ha ido a ninguna parte. Si Mickey decide que no lo quiere, se lo devolveremos a sus fans“.

Sigue leyendo:

• Lily Allen y David Harbour rebajan el precio de su casa en Brooklyn

• Alec Baldwin inicia el año rebajando su mansión en los Hamptons

• Olivia Wilde recibió $5.23 millones de dólares por su casa en Los Ángeles